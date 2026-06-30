30 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael se incorpora al mapa de la movilidad eléctrica con un cargador industrial

La concesionaria Chevrolet Amsat presentó el primer cargador industrial eléctrico de Cuyo, ubicado en Balloffet y Sarmiento, una zona estratégica de San Rafael.

San Rafael presentó el primer cargador industrial eléctrico de Cuyo.

San Rafael presentó el primer cargador industrial eléctrico de Cuyo.

Por Sitio Andino Departamentales

La concesionaria Chevrolet Amsat, ubicada en la intersección de Balloffet y Sarmiento, en San Rafael, presentó el primer cargador industrial eléctrico de Cuyo, una innovación que posiciona al departamento dentro del avance de la movilidad sustentable.

El acto se realizó durante la mañana del sábado y estuvo encabezado por el gerente de Amsat, Anuar Sat. La presentación contó con la presencia de público, autoridades nacionales de Chevrolet y funcionarios provinciales, legislativos y municipales.

Un cargador para vehículos eléctricos e híbridos enchufables en San Rafael

Durante la presentación, desde Amsat destacaron que se trata de un cargador industrial activado, pensado para vehículos 100% eléctricos y también para modelos híbridos enchufables.

A diferencia de otros puntos de carga que pueden encontrarse en hoteles, centros comerciales o espacios de uso cotidiano, este equipo permite realizar cargas rápidas, lo que representa una solución importante para quienes viajan y necesitan continuar su recorrido sin largas demoras.

Según explicó Anuar Sat, esta tecnología apunta a facilitar la experiencia de los usuarios de vehículos eléctricos, permitiendo que puedan cargar sus unidades en pocos minutos y seguir viaje.

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San Rafael, conectado con la nueva movilidad

Desde la empresa remarcaron que la instalación del cargador tiene un valor estratégico para San Rafael y para todo el sur provincial. Su ubicación en Balloffet y Sarmiento no fue elegida al azar, ya que se trata de dos arterias claves para la circulación del departamento.

En ese sentido, destacaron que este punto permite conectar a San Rafael con la Ciudad de Mendoza, Malargüe y otras zonas de circulación turística y productiva. Además, la incorporación de este servicio busca acompañar el crecimiento de una tendencia mundial: la movilidad eléctrica.

La iniciativa también apunta a que el departamento pueda recibir a turistas que ya utilizan vehículos eléctricos y que necesitan contar con infraestructura adecuada para desplazarse por la región.

Tecnología al servicio de la comunidad

Durante la presentación, se explicó que los usuarios podrán conocer la disponibilidad del cargador a través de aplicaciones específicas, donde es posible verificar si el equipo está activo o si hay otro vehículo cargando.

Desde Amsat señalaron que la movilidad eléctrica forma parte de una nueva etapa en el transporte y remarcaron que este tipo de tecnología llegó para simplificar la vida cotidiana de los usuarios.

Con esta incorporación, San Rafael suma un nuevo servicio vinculado a la innovación, la sustentabilidad y la conectividad regional, en un contexto en el que los vehículos eléctricos comienzan a ganar terreno en distintas partes del mundo.

San Rafael cuenta con el primer cargador industrial eléctrico de Cuyo

Embed - SAN RAFAEL: AMSAT - 1ERA. ESTACIÓN DE CARGA PARA AUTOS ELÉCTRICOS

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