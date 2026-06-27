Avanza la obra sobre la Ruta Nacional 143: qué sectores tienen cortes y desvíos

La reconstrucción integral de la Ruta Nacional 143 continúa avanzando en el sur de Mendoza y ya registra un progreso promedio del 8% en los 107 kilómetros comprendidos entre Pareditas y San Rafael .

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, recorrió los distintos frentes de trabajo, donde se ejecutan tareas de reconstrucción estructural de la calzada, ensanches, pavimentación, mejoras de banquinas y construcción de nuevas intersecciones .

Durante la recorrida, el funcionario remarcó la importancia de una intervención que busca recuperar uno de los principales corredores del sur provincial, luego de más de 40 años sin una obra de esta magnitud .

"Estamos buscando que esta obra se haga lo más rápido posible. Es una ruta que llevaba más de 40 años sin una intervención de esta magnitud y asumimos el desafío de reconstruir más de 100 kilómetros entre San Carlos y San Rafael, además de la intervención urbana en el ingreso a la ciudad" , afirmó Mema.

El ministro agregó que los trabajos avanzan de acuerdo con los plazos previstos. "Ya pudimos terminar otras obras estratégicas como las rutas 153 y 171, que también mejoran la conectividad hacia el Sur provincial. En este caso, el plazo previsto es de un año para la obra principal y de un año y medio para el tramo urbano de San Rafael", señaló.

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Cortes y desvíos vigentes de la Ruta Nacional 143

Mientras continúan las tareas, se mantienen restricciones al tránsito en distintos sectores.

Sección 1

En el tramo comprendido entre Pareditas y el acceso a San Rafael continúan las tareas de ensanche y pavimentación.

Entre las 8 y las 18 permanece el corte de calzada a la altura de calles Bianchi y El Salto.

Los conductores que se dirijan hacia la ciudad deberán utilizar los desvíos por:

Las Vírgenes.

Avenida Sarmiento.

Desde el Gobierno informaron que frentistas, clientes y proveedores podrán ingresar con extrema precaución.

Además, durante la próxima semana el frente de obra avanzará hasta calle Sardini.

También continúa el corte total de calle El Toledano, donde se construye una nueva rotonda.

En ese sector, los desvíos se realizan por:

Calle Bentos.

Calle Zamarbide.

La restricción permanecerá vigente hasta fines de agosto.

Sección 2

En la intersección con la Ruta Provincial 150 se desarrollan trabajos de nivelación y compactación de banquinas.

En ese sector, entre las 8 y las 18, el tránsito funciona con circulación asistida, mientras que durante la noche permanece completamente habilitado.

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Una inversión de más de 47 millones de dólares

La reconstrucción integral de la Ruta Nacional 143 demanda una inversión superior a los 47 millones de dólares, financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Se trata de una de las obras viales más importantes que ejecuta actualmente la Provincia y permitirá mejorar la conectividad, el transporte de cargas y el turismo en el sur mendocino, recuperando un corredor estratégico que no recibía una intervención estructural desde hacía más de cuatro décadas.