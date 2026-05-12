12 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Ruta Nacional 143

Atención conductores: habrá nuevos cortes y desvíos en la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael

El Gobierno de Mendoza anunció interrupciones totales y reducciones de calzada en distintos sectores de la Ruta Nacional 143 por el avance de las obras de refuncionalización. También habrá desvíos habilitados para mantener la circulación.

Se dio a conocer un nuevo cronograma de desvíos y las nuevas zonas intervenidas por las obras en la Ruta Nacional 143.

Se dio a conocer un nuevo cronograma de desvíos y las nuevas zonas intervenidas por las obras en la Ruta Nacional 143.

Por Sitio Andino Departamentales

La obra de refuncionalización de la Ruta Nacional 143, en el tramo que une Pareditas con San Rafael, continúa avanzando y desde el Gobierno provincial informaron que habrá nuevos cortes de tránsito y reducciones de calzada en distintos sectores debido al desarrollo de tareas viales.

Según detalló la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, los trabajos se concentran en la Sección 1 de la obra y están a cargo de la UTE conformada por Black Shadow SA y Constructora Horizonte SA.

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Las intervenciones incluyen excavaciones para el ensanche de calzada, construcción de sub-base granular y demolición de obras de arte, en el marco de una de las principales obras viales que se ejecutan actualmente en el sur mendocino.

Los tramos afectados y los cortes previstos

Uno de los principales cortes se desarrolla entre calle El Toledano y Bentos/Zamarbide, donde hasta el miércoles inclusive habrá interrupción total del tránsito por tareas de ensanche de banquinas.

obras en ruta nacional 143 San Rafael
Por la obra de refuncionalización de la Ruta Nacional 143, se llevarán a cabo nuevas interrupciones de tránsito.

Por la obra de refuncionalización de la Ruta Nacional 143, se llevarán a cabo nuevas interrupciones de tránsito.

En tanto, en el tramo comprendido entre calle Santiago Germanó y El Chañaral se mantiene una reducción de calzada debido a la construcción de cordón banquina.

Además, desde el 13 de mayo comenzará un corte en la intersección de Ruta Nacional 143 y calle El Toledano, que será permanente a partir del 15 de mayo. Allí se realizarán trabajos de demolición de obras de arte.

Cómo serán los desvíos

Para sostener la circulación vehicular, se dispuso un esquema de desvíos alternativos tanto para quienes ingresan desde el este como desde el oeste.

obras ruta nacional 143
Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vial y los límites de velocidad en las zonas de obra para evitar accidentes.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vial y los límites de velocidad en las zonas de obra para evitar accidentes.

Quienes circulen desde el este hacia avenida Sarmiento deberán desviarse por calles 20 de Junio, Santiago Germanó y El Toledano Sur.

En tanto, los vehículos que se dirijan hacia Las Vírgenes deberán utilizar calle El Chañaral y El Toledano Norte.

Desde el oeste, los conductores que viajen hacia avenida Sarmiento tendrán como alternativa calle Bentos, mientras que quienes se dirijan hacia Las Vírgenes deberán hacerlo por calle Zamarbide.

Piden circular con precaución

Desde el Gobierno provincial solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por la zona de obra, respetar la señalización y mantener velocidades reducidas para evitar accidentes.

La refuncionalización de la Ruta 143 es una de las intervenciones estratégicas para mejorar la conectividad entre el Valle de Uco y el sur provincial, además de optimizar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de Mendoza.

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