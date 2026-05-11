Más familias de Tunuyán accedieron a la vivienda propia con una nueva entrega en Bordelongue

Más de 30 familias de Tunuyán recibieron las llaves de su vivienda propia. Este lunes se concretó una nueva entrega de casas, esta vez en el barrio Bordelongue , mediante un plan de la Municipalidad —cofinanciado por el Gobierno de Mendoza— que contempla 300 viviendas en total.

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Esta nueva instancia corresponde a la segunda entrega de la primera etapa, que prevé 152 casas. En lo que va de 2026, el municipio ya entregó 69 viviendas el pasado 12 de marzo y, este lunes, otras 38 familias recibieron las llaves de sus hogares.

Entrega de casas Tunuyán Emir Andraos Emir Andraos concretó una nueva entrega de viviendas. Prensa Municipalidad de Tunuyán

El acto fue encabezado por el intendente Emir Andraos y contó con la presencia del Gobernador, y del diputado nacional Martín Aveiro. También participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, concejales, funcionarios del gabinete municipal, autoridades provinciales, adjudicatarios, vecinos y familias del barrio.

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Vecinos de Tunuyán cumplen el sueño de la vivienda propia

Durante su discurso, el jefe comunal volvió a poner en valor la decisión política de sostener este proyecto habitacional y remarcó que Bordelongue representa una respuesta concreta para familias que esperaron durante años el acceso a la casa propia. “El valor de la palabra, de haber podido terminar esta obra para que estas familias lleguen acá, cobra más validez porque este barrio no era competencia municipal, era una obra nacional. Querer se tiene que anclar en poder. Nosotros queríamos terminar el barrio y también teníamos que poder hacerlo administrativamente. Bueno, pudimos”, expresó.

Entrega de casas Tunuyán El proyecto era financiado por el Ejecutivo nacional, pero fue interrumpido y la Municipalidad se hizo cargo de las obras. Prensa Municipalidad de Tunuyán

El proyecto inicialmente fue financiado por el Estado Nacional, pero el gobierno dilató los pagos, y posteriormente con el cambio de gobierno interrumpieron el financiamiento de las obras.

Andraos dimensionó la magnitud de Bordelongue dentro de la historia reciente del departamento y vinculó la continuidad de la obra con el valor de la palabra asumida frente a las familias. “Este barrio es la obra pública más grande de la historia de nuestro departamento. Para que se den una idea, el dinero que hace falta para hacer este barrio es el mismo que gasta el municipio en un año. Imagínense la gran inversión pública que significa. Y el valor de la palabra, de haber podido terminar esta obra para que estas familias lleguen acá, cobra más validez”, sostuvo el intendente.

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El proyecto habitacional de Tunuyán

Bordelongue representa una intervención habitacional integral. El proyecto contempla la construcción de viviendas, infraestructura urbana, servicios esenciales y obras complementarias necesarias para consolidar un nuevo sector dentro del departamento del Valle de Uco.

“150 casas vamos a entregar este año y 150 más nos esperan por terminar. Acá hay 300 casas, pero también hay 200 lotes urbanizados para seguir construyendo" - Emir Andraos.

Con esta segunda entrega, ya son 107 las familias que recibieron su vivienda dentro de la primera etapa del barrio. El municipio continuará avanzando hasta completar las 152 casas previstas en esta instancia inicial, mientras sostiene el objetivo mayor de alcanzar las 300 viviendas contempladas en el plan integral. En un escenario nacional complejo para la obra pública y el acceso a la vivienda, la Municipalidad de Tunuyán —con financiamiento compartido con el Gobierno provincial— sostuvo el desarrollo de Bordelongue como una política pública prioritaria.