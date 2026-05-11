11 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Vivienda

Más familias de Tunuyán accedieron a la vivienda propia con una nueva entrega en Bordelongue

El plan integral contempla 300 casas y lotes urbanizados, en una de las obras públicas más importantes de la historia del departamento.

Más familias de Tunuyán accedieron a la vivienda propia con una nueva entrega en Bordelongue

Más familias de Tunuyán accedieron a la vivienda propia con una nueva entrega en Bordelongue

Prensa Municipalidad de Tunuyán
Por Sitio Andino Departamentales

Más de 30 familias de Tunuyán recibieron las llaves de su vivienda propia. Este lunes se concretó una nueva entrega de casas, esta vez en el barrio Bordelongue, mediante un plan de la Municipalidad —cofinanciado por el Gobierno de Mendoza— que contempla 300 viviendas en total.

Lee además
Más inquilinos, menos propietarios: los cambios en vivienda que revela un informe

El sueño de la casa propia, cuesta arriba: cada vez más personas alquilan
Boleto de compra-venta de una vivienda: qué validez tiene y qué riesgos evitar al firmarlo

Firmar no alcanza: la advertencia sobre el boleto de compra-venta de una propiedad

Esta nueva instancia corresponde a la segunda entrega de la primera etapa, que prevé 152 casas. En lo que va de 2026, el municipio ya entregó 69 viviendas el pasado 12 de marzo y, este lunes, otras 38 familias recibieron las llaves de sus hogares.

Entrega de casas Tunuyán Emir Andraos
Emir Andraos concretó una nueva entrega de viviendas.

Emir Andraos concretó una nueva entrega de viviendas.

El acto fue encabezado por el intendente Emir Andraos y contó con la presencia del Gobernador, y del diputado nacional Martín Aveiro. También participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, concejales, funcionarios del gabinete municipal, autoridades provinciales, adjudicatarios, vecinos y familias del barrio.

Vecinos de Tunuyán cumplen el sueño de la vivienda propia

Durante su discurso, el jefe comunal volvió a poner en valor la decisión política de sostener este proyecto habitacional y remarcó que Bordelongue representa una respuesta concreta para familias que esperaron durante años el acceso a la casa propia. “El valor de la palabra, de haber podido terminar esta obra para que estas familias lleguen acá, cobra más validez porque este barrio no era competencia municipal, era una obra nacional. Querer se tiene que anclar en poder. Nosotros queríamos terminar el barrio y también teníamos que poder hacerlo administrativamente. Bueno, pudimos”, expresó.

Entrega de casas Tunuyán
El proyecto era financiado por el Ejecutivo nacional, pero fue interrumpido y la Municipalidad se hizo cargo de las obras.

El proyecto era financiado por el Ejecutivo nacional, pero fue interrumpido y la Municipalidad se hizo cargo de las obras.

El proyecto inicialmente fue financiado por el Estado Nacional, pero el gobierno dilató los pagos, y posteriormente con el cambio de gobierno interrumpieron el financiamiento de las obras.

Andraos dimensionó la magnitud de Bordelongue dentro de la historia reciente del departamento y vinculó la continuidad de la obra con el valor de la palabra asumida frente a las familias. “Este barrio es la obra pública más grande de la historia de nuestro departamento. Para que se den una idea, el dinero que hace falta para hacer este barrio es el mismo que gasta el municipio en un año. Imagínense la gran inversión pública que significa. Y el valor de la palabra, de haber podido terminar esta obra para que estas familias lleguen acá, cobra más validez”, sostuvo el intendente.

El proyecto habitacional de Tunuyán

Bordelongue representa una intervención habitacional integral. El proyecto contempla la construcción de viviendas, infraestructura urbana, servicios esenciales y obras complementarias necesarias para consolidar un nuevo sector dentro del departamento del Valle de Uco.

“150 casas vamos a entregar este año y 150 más nos esperan por terminar. Acá hay 300 casas, pero también hay 200 lotes urbanizados para seguir construyendo" - Emir Andraos.

Con esta segunda entrega, ya son 107 las familias que recibieron su vivienda dentro de la primera etapa del barrio. El municipio continuará avanzando hasta completar las 152 casas previstas en esta instancia inicial, mientras sostiene el objetivo mayor de alcanzar las 300 viviendas contempladas en el plan integral. En un escenario nacional complejo para la obra pública y el acceso a la vivienda, la Municipalidad de Tunuyán —con financiamiento compartido con el Gobierno provincial— sostuvo el desarrollo de Bordelongue como una política pública prioritaria.

Entrega de casas Tunuyán
Avanza el barrio Bordelongue y decenas de familias ya viven en sus nuevas casas.

Avanza el barrio Bordelongue y decenas de familias ya viven en sus nuevas casas.

Temas
Seguí leyendo

Qué impacto tendrá la obra que cerrará el anillado energético en el sur provincial

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 11 al 16 de mayo

Esfuerzo diario y la dura realidad de quienes buscan salir adelante en Malargüe

Hallaron en San Carlos a la adolescente desaparecida en Malargüe: detuvieron al hombre que la acompañaba

Más camas y atención especializada: así es el servicio de Salud Mental que tendrá General Alvear

Controles visuales gratuitos, diagnósticos y gran convocatoria en una jornada inédita de salud

Mendoza suma un plan irresistible: vinos, chocolates premium y una vista que enamora

Del aula a las redes: una capacitación puso el foco en los nuevos desafíos de la convivencia escolar

LO QUE SE LEE AHORA
Postales de trabajadores de Malargüe. video

Esfuerzo diario y la dura realidad de quienes buscan salir adelante en Malargüe

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1353 del domingo 10 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1353 del domingo 10 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 10 de mayo: números ganadores del sorteo 3372

Resultados del Quini 6 hoy domingo 10 de mayo: números ganadores del sorteo 3372

Comienza el Hot Sale 2026: qué podés comprar, cómo evitar estafas y aprovechar promociones

Arranca el Hot Sale 2026: todo lo que tenés que saber antes de comprar online

Los accidentes viales se repiten a diario en la Provincia de Mendoza.

La alarmante cantidad de accidentes viales que hay en Mendoza por día

Los procedimientos fueron realizados por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en distintos puntos del Gran Mendoza

Amenazas, más de 10 detenidos y droga: así fueron los operativos que sacudieron el Gran Mendoza