Vino, bombones y una vista soñada: la experiencia que llega a una terraza secreta de Mendoza

Uno de los clásicos encuentros de La Enoteca vuelve a sorprender con una propuesta que promete elevar la experiencia sensorial a otro nivel. El próximo viernes 15 de mayo se realizará “Vino y chocolate”, una actividad que combinará degustaciones premium, chocolates de autor y una vista inigualable del atardecer mendocino.
La cita será desde las 19.00 horas en la Terraza Mirador Arquitecto Gerardo Andía, ubicada en el punto más alto del edificio municipal sobre calle 9 de Julio, uno de los espacios panorámicos más impactantes de la capital.
Una experiencia para descubrir aromas, sabores y maridajes
La propuesta invita a recorrer una experiencia guiada donde los protagonistas serán vinos blancos, dulces y tintos, combinados con chocolates especiados, bombones rellenos de fruta y distintas creaciones de autor.
La degustación estará a cargo de la sommelier Micaela Bigetti, quien acompañará a los asistentes en un recorrido pensado para explorar texturas, aromas y contrastes.
Un atardecer único en el corazón del Barrio Cívico
Además de la propuesta gastronómica, el evento permitirá disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad y del Barrio Cívico, en un recorrido visual que conecta con la historia vitivinícola de Mendoza y el tradicional predio de la Quinta Agronómica.
Cómo conseguir entradas para el evento del "Vino y chocolate"
La actividad es organizada por el Fondo Vitivinícola junto a la Ciudad de Mendoza. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Eventbrite, con un valor de $18.000 por persona o promoción de dos tickets por $30.000.
Con esta propuesta, Mendoza continúa fortaleciendo su agenda de experiencias dentro de su posicionamiento como Capital Internacional del Vino.