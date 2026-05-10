Vino, bombones y una vista soñada: la experiencia que llega a una terraza secreta de Mendoza

Uno de los clásicos encuentros de La Enoteca vuelve a sorprender con una propuesta que promete elevar la experiencia sensorial a otro nivel. El próximo viernes 15 de mayo se realizará “ Vino y chocolate” , una actividad que combinará degustaciones premium, chocolates de autor y una vista inigualable del atardecer mendocino.

La cita será desde las 19.00 horas en la Terraza Mirador Arquitecto Gerardo Andía , ubicada en el punto más alto del edificio municipal sobre calle 9 de Julio, uno de los espacios panorámicos más impactantes de la capital.

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La propuesta invita a recorrer una experiencia guiada donde los protagonistas serán vinos blancos, dulces y tintos , combinados con chocolates especiados, bombones rellenos de fruta y distintas creaciones de autor.

La degustación estará a cargo de la sommelier Micaela Bigetti , quien acompañará a los asistentes en un recorrido pensado para explorar texturas, aromas y contrastes.

Un atardecer único en el corazón del Barrio Cívico

Además de la propuesta gastronómica, el evento permitirá disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad y del Barrio Cívico, en un recorrido visual que conecta con la historia vitivinícola de Mendoza y el tradicional predio de la Quinta Agronómica.

Cómo conseguir entradas para el evento del "Vino y chocolate"

La actividad es organizada por el Fondo Vitivinícola junto a la Ciudad de Mendoza. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Eventbrite, con un valor de $18.000 por persona o promoción de dos tickets por $30.000.

Con esta propuesta, Mendoza continúa fortaleciendo su agenda de experiencias dentro de su posicionamiento como Capital Internacional del Vino.