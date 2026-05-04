Tupungato volvió a celebrar sus raíces con una exitosa edición del Festival de la Nuez

Tupungato volvió a vivir una jornada cargada de identidad, cultura y producción con la realización de la cuarta edición del Festival de la Nuez y de los Vinos de Altura , una propuesta que año tras año se consolida como uno de los encuentros culturales, productivos y turísticos más importantes del departamento.

La continuidad de este tipo de celebraciones no solo fortalece su posicionamiento como marca local, sino que también genera un impacto positivo en la economía regional , promoviendo el trabajo de productores, emprendedores, artistas y comerciantes.

Perdió el control en plena ruta y terminó contra un poste de luz en Tupungato

La jornada comenzó desde las primeras horas con el tradicional paseo peatonal sobre avenida Belgrano , donde emprendedores y artesanos ofrecieron productos regionales, artesanías y propuestas creativas para vecinos y visitantes.

A la par, bares, cafés y restaurantes del centro extendieron sus espacios hacia la calle, generando una experiencia urbana con propuestas gastronómicas para el almuerzo y la tarde.

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Música, danza y talento regional hasta entrada la noche en Tupungato

Pasadas las 17.00 horas, el escenario principal comenzó a cobrar vida con una nutrida grilla artística que funcionó como plataforma para músicos y bailarines locales y regionales.

Entre los artistas que formaron parte de esta edición estuvieron Voces del Norte de Hoy y Siempre, La Doble A, Ecos del Valle, Nacho Silva y La Huella, junto a ballets como Alma Criolla, Alma Gauchesca, Renacer, Culebra de Plata y Caporales de San José.

Cada presentación fue acompañada por un público que permaneció hasta el cierre del festival, cerca de las 22.00 horas, incluso cuando la temperatura descendía hasta los 5 grados.

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Jóvenes protagonistas y homenajes especiales en el Festival

Esta edición también contó con una activa participación de las promociones estudiantiles 2026, que ofrecieron productos panificados y además presentaron producciones audiovisuales vinculadas a la promoción del festival, en el marco de iniciativas impulsadas por el área de Juventudes.

En paralelo, el encuentro rindió homenaje al Día del Trabajador y al Día Internacional de la Danza, poniendo en valor el esfuerzo, la cultura y el compromiso social de la comunidad.

Festival de la Nuez y de los Vinos de Altura volvió así a demostrar que es mucho más que una celebración: es un espacio que fortalece la identidad local, impulsa la producción regional y proyecta a Tupungato como un destino que crece desde sus raíces.