General Alvear confirmó una grilla de lujo para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Fiesta De La Cerveza Del Sur Mendocino en septiembre próximo.

La segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino en General Alvear ya confirmó su propuesta artística y comienza a posicionarse como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la región .

El encuentro se realizará el próximo sábado 26 de septiembre en el Predio Ferial de General Alvear y contará con una programación que reunirá a referentes de distintos géneros, generaciones y estilos musicales.

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La organización presentó oficialmente el line up del festival, que se destaca por su diversidad y alcance nacional, con la participación de reconocidos artistas y bandas como Divididos, León Gieco junto a Lito Vitale, La Delio Valdez, Lisandro Aristimuño, Bandalos Chinos, Kapanga, La Franela y Yami Safdie , entre otros nombres que completan una propuesta amplia y actual.

Uno de los grandes diferenciales de esta edición será la disposición de cuatro escenarios , diseñados para ofrecer una experiencia dinámica, con espectáculos simultáneos que integrarán historia, nuevas tendencias y distintos sonidos de la escena nacional.

Además, el line up también incluirá a Piti Fernández, Maggie Cullen, Cruzando el Charco, Topa, un homenaje a Enanitos Verdes, además del set del DJ Pato Smink y la propuesta de Un Verano.

Piti Fernández, solista 02

Fuerte identidad regional y presencia cuyana

La fiesta también reafirmará su impronta regional con la participación de bandas de Cuyo como Aluhé (Mendoza), Los Manyines de Cuyo (San Luis), Ekiss (San Juan), Bruno Pinto (San Rafael) y MIB (Malargüe).

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A ellos se sumará una importante representación de artistas locales de General Alvear, entre ellos Terapeutas in Terapia, Atractor, Flor y Trueno y Circo Funeral.