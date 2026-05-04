4 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
La Consulta

INTA La Consulta impulsa el uso de Bocashi como alternativa sustentable para productores mendocinos

Desde la estación experimental en La Consulta remarcaron que esta técnica mejora la fertilidad del suelo, optimiza cultivos y promueve el aprovechamiento de residuos orgánicos.

El Bocashi permite reutilizar materiales orgánicos en La Consulta.

El Bocashi permite reutilizar materiales orgánicos en La Consulta.

Por Sitio Andino Departamentales

La producción sustentable sigue ganando espacio en Mendoza y, en ese camino, desde la Estación Experimental INTA La Consulta impulsan el uso del Bocashi como una herramienta clave para mejorar la calidad del suelo y potenciar los sistemas productivos.

En diálogo con Noticiero Andino, la ingeniera agrónoma Laura Costella explicó que este abono orgánico se destaca por sus múltiples beneficios, tanto en la recuperación de suelos como en el aprovechamiento de residuos naturales.

Lee además
Turismo otoñal (Gentileza Malargüe en Fotos-Daniel Fernández).

Ocupación turística en Malargüe con cifras bajas durante el fin de semana del Día del Trabajador
la garrafa en tu barrio: cuanto cuesta y donde conseguirla del 4 al 9 de mayo

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 4 al 9 de mayo

Una alternativa en sostenibilidad para producir mejor

Según detalló la especialista, el Bocashi permite reutilizar materiales orgánicos disponibles en las fincas, como hojas de árboles y otros residuos vegetales, a través de un proceso de elaboración accesible y adaptable a distintas escalas productivas.

Además de mejorar la estructura y fertilidad del suelo, esta técnica favorece una producción más sustentable, reduciendo costos y promoviendo prácticas amigables con el ambiente.

Capacitaciones y asesoramiento para productores de La Consulta

Costella también informó que desde la estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria vienen desarrollando capacitaciones, asesoramiento técnico y acciones de difusión para que cada vez más productores conozcan los beneficios de esta práctica.

El objetivo, remarcaron desde el organismo, es seguir promoviendo herramientas concretas que permitan fortalecer la producción regional con una mirada sustentable y de largo plazo.

Embed - Bocashi, el abono orgánico japonés que gana terreno en el Valle Uco

Temas
Seguí leyendo

Destacan la prevención y el rol de laboratorios de alta complejidad ante nuevas alertas en la ganadería

Capacitación en el turismo abre oportunidades laborales

Lágrimas, aplausos y rock: el homenaje a Felipe Staiti que emocionó a Mendoza

Nuevo techo, aulas protegidas y mejor infraestructura para cientos de estudiantes

Hojas en veredas y acequias: el pedido urgente de Ciudad a los vecinos

El testimonio de un sobreviviente mendocino que revive la tragedia del ARA General Belgrano

Ruta Nacional 40 y Paso Pehuenche otros de los pedidos que Luis Petri se llevó de Malargüe

General Alvear presentó la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería y crece la expectativa

LO QUE SE LEE AHORA
la garrafa en tu barrio: cuanto cuesta y donde conseguirla del 4 al 9 de mayo

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 4 al 9 de mayo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

Conocé cómo Mendoza digitaliza el sistema de agua y cloacas con un sistema predictivo inédito.

Mendoza digitaliza datos sobre agua y cloacas con un sistema predictivo inédito: ¿de qué se trata?

La sala de juego del historico hotel con nuevas políticas de desarrollo.

Ya no se trata de apostar: Qué busca ahora una tradicional sala de juegos de Mendoza