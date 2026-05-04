INTA La Consulta impulsa el uso de Bocashi como alternativa sustentable para productores mendocinos

El Bocashi permite reutilizar materiales orgánicos en La Consulta.

La producción sustentable sigue ganando espacio en Mendoza y, en ese camino, desde la Estación Experimental INTA La Consulta impulsan el uso del Bocashi como una herramienta clave para mejorar la calidad del suelo y potenciar los sistemas productivos.

En diálogo con Noticiero Andino, la ingeniera agrónoma Laura Costella explicó que este abono orgánico se destaca por sus múltiples beneficios, tanto en la recuperación de suelos como en el aprovechamiento de residuos naturales.

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Según detalló la especialista, el Bocashi permite reutilizar materiales orgánicos disponibles en las fincas , como hojas de árboles y otros residuos vegetales, a través de un proceso de elaboración accesible y adaptable a distintas escalas productivas.

Además de mejorar la estructura y fertilidad del suelo, esta técnica favorece una producción más sustentable , reduciendo costos y promoviendo prácticas amigables con el ambiente.

Capacitaciones y asesoramiento para productores de La Consulta

Costella también informó que desde la estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria vienen desarrollando capacitaciones, asesoramiento técnico y acciones de difusión para que cada vez más productores conozcan los beneficios de esta práctica.

El objetivo, remarcaron desde el organismo, es seguir promoviendo herramientas concretas que permitan fortalecer la producción regional con una mirada sustentable y de largo plazo.