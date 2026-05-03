Malargüe se prepara para el invierno con capacitación en oficios turísticos

Con el objetivo de fortalecer la empleabilidad local de cara a la temporada invernal , instituciones del sector turístico impulsan en Malargüe una serie de capacitaciones en oficios . La iniciativa busca preparar principalmente a jóvenes para su primer empleo formal, con rápida inserción laboral en actividades vinculadas al turismo .

De cara al inicio de la temporada alta, distintos actores del sector turístico avanzan en la implementación de capacitaciones orientadas a cubrir la creciente demanda laboral que se genera durante el invierno. En este contexto, la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) , junto a otras instituciones, lidera una propuesta que apunta a fortalecer habilidades prácticas en rubros esenciales para la actividad.

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Alberto Albino destacó el compromiso sostenido de AEHGA y de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina (FEHGRA) en la formación de recursos humanos en Mendoza, con especial énfasis en jóvenes que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral formal. En ese sentido, subrayó que los cursos están enfocados en áreas como atención al cliente, mantenimiento de habitaciones, servicios en salones y restaurantes , entre otros.

Posibilidades laborales en Las Leñas

La planificación de estas capacitaciones para los meses de mayo y junio responde también a una demanda concreta de la comuna local y de la gerencia de Recursos Humanos del complejo Las Leñas. Según explicó Albino, las experiencias de años anteriores han demostrado que una parte significativa de quienes se capacitan logran acceder a puestos de trabajo durante la temporada invernal.

“Siempre que empieza una temporada se piden mozos, mucamas o ayudantes de cocina”, indicó, al remarcar que se trata de oficios con salida laboral inmediata en Las Leñas, en una región además, donde el turismo constituye uno de los principales motores económicos.

Además, el referente de destacó que la certificación de estos cursos por parte de AEHGA y FEHGRA no solo facilita la inserción laboral en Malargüe, sino que también habilita oportunidades en otros destinos turísticos del país, ampliando así las posibilidades de desarrollo profesional para los participantes.