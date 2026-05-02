Ruta Nacional 40 y Paso Pehuenche otros de los pedidos que Luis Petri se llevó de Malargüe

La visita del diputado nacional Luis Petri a Malargüe dejó una radiografía clara de los reclamos históricos del sur mendocino y el compromiso de trasladarlos a la agenda nacional. Infraestructura, conectividad, educación y desarrollo productivo fueron ejes centrales en una recorrida marcada por el contacto directo con instituciones y vecinos.

Desde hace meses, la Cámara de Comercio de Malargüe junto a otras entidades intermedias viene insistiendo en la necesidad de soluciones concretas para distintos sectores. En ese contexto, la llegada de Petri se interpretó como una oportunidad para canalizar demandas hacia el Gobierno Nacional a través de la representación legislativa de Mendoza.

Durante su paso por el departamento, el legislador mantuvo encuentros con comerciantes, empresarios, profesionales, concejales y vecinos, recogiendo inquietudes que, según afirmó, vienen de décadas y exigen respuestas . En diálogo con SITIO ANDINO , subrayó el rol clave de las cámaras empresariales, a las que definió como espacios pujantes, capaces de reflejar la diversidad productiva regional, desde pequeños productores hasta grandes empleadores.

La necesidad de mejoras y pavimentación de Ruta Nacional 40 Sur

Entre los temas abordados, se reiteraron ejes estructurales como la minería, seguridad y economía, a los que se sumaron planteos específicos vinculados a la integración regional. En ese sentido, Luis Petri hizo hincapié en la relación con el norte neuquino, especialmente por el impacto de Vaca Muerta, y la necesidad de mejorar rutas y conectividad para acompañar ese crecimiento. También destacó el intercambio educativo, ya que cientos de estudiantes de localidades como Chos Malal, y otras cercanas, eligen el sur mendocino para continuar su formación terciaria y universitaria.

Uno de los puntos más críticos expuestos fue el estado de la Ruta Nacional 40. La Cámara de Comercio presentó un informe detallado que advierte sobre el deterioro urbano inicial, la paralización del puente sobre el río Malargüe y falencias en tramos clave como Cuesta de Chihuido y Bardas Blancas, además de sectores aún sin pavimentar. Estas condiciones, señalaron, limitan el desarrollo, afectando incluso el abastecimiento y el transporte de pasajeros.

WhatsApp Image 2026-05-02 at 18.15.26 Luis Petri junto a las autoridades de la Cámara de Comercio de Malargüe.

Circulación de habitantes de Malargüe por Paso Pehuenche

Otro reclamo puntual surgió en torno a la Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche, donde pobladores del suroeste deben realizar trámites aduaneros sin salir del país. Luis Petri se comprometió a gestionar una revisión de esta situación y adelantó una próxima recorrida junto a referentes locales, sin descartar gestiones binacionales.

“Hay que llevar estos reclamos a quienes toman decisiones”, remarcó el diputado, al tiempo que sostuvo que Mendoza tiene para consolidarse como motor del oeste argentino, apoyada en actividades como la minería, agro, tecnologías del conocimiento y el turismo, sectores que, aseguró, pueden desarrollarse de manera complementaria.