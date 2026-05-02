2 de mayo de 2026
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Fórmula 1

Fórmula 1: horario y cronograma del sábado en el Gran Premio de Miami

La Sprint Race y la clasificación marcarán un día clave en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami, con Franco Colapinto en alza.

Franco Colapinto ilusiona en Miami con la Fórmula 1.

Franco Colapinto ilusiona en Miami con la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 retoma su actividad tras un receso de cinco semanas con una intensa jornada en el Gran Premio de Miami. Este sábado, la acción comenzará con la Sprint Race a las 13.00 horas y continuará con la clasificación desde las 17.00 horas de nuestro país.

El argentino Franco Colapinto llega con buenas sensaciones tras su desempeño del viernes. Finalizó en el puesto 11 durante la única práctica libre y luego se ubicó octavo en la Sprint Qualy, logrando su mejor clasificación desde su llegada a Alpine.

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La actividad de la jornada podrá seguirse a través de F1TV, Disney+, Fox Sports.

Así quedó la grilla para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

  • 1 - Lando Norris
  • 2 - Kimi Antonelli
  • 3 - Oscar Piastri
  • 4 - Charles Leclerc
  • 5 - Max Verstappen
  • 6 - George Russell
  • 7 - Lewis Hamilton
  • 8 - Franco Colapinto
  • 9 - Isack Hadjar
  • 10 - Pierre Gasly
  • 11 - Gabriel Bortoleto
  • 12 - Nico Hulkenberg
  • 13 - Oliver Bearman
  • 14 - Alexander Albon
  • 15 - Carlos Sainz
  • 16 - Arvin Lindblad
  • 17 - Liam Lawson
  • 18 - Esteban Ocon
  • 19 - Sergio Pérez
  • 20 - Valtteri Bottas
  • 21 - Fernando Alonso
  • 22 - Lance Stroll

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