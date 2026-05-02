Fórmula 1: horario y cronograma del sábado en el Gran Premio de Miami

LaFórmula 1 retoma su actividad tras un receso de cinco semanas con una intensa jornada en el Gran Premio de Miami. Este sábado, la acción comenzará con la Sprint Race a las 13.00 horas y continuará con la clasificación desde las 17.00 horas de nuestro país.
El argentino Franco Colapinto llega con buenas sensaciones tras su desempeño del viernes. Finalizó en el puesto 11 durante la única práctica libre y luego se ubicó octavo en la Sprint Qualy, logrando su mejor clasificación desde su llegada a Alpine.