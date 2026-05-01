1 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

La edición 3370 del Quini 6 pone en juego otro pozo significativo. Enterate qué día sortea, a qué hora y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3370 y se realizará el domingo 3 de mayo de 2026, acumula un pozo estimado de 6.700 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo N.º 3369 del 29 de abril, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 25 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $11.580.923,16 cada uno.

Lee además
Golpe de suerte en el Quini 6: más de 25 ganadores y un reparto millonario

Quini 6 con sorpresa: decenas de ganadores y un reparto que da que hablar
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369
Quini.6-sorteo.3370
El pozo destacado del Quini 6 se sortea el próximo domingo 3 de mayo de 2026.

El pozo destacado del Quini 6 se sortea el próximo domingo 3 de mayo de 2026.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 3 de mayo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Quini 6.jpg
Se viene otro sorteo imponente del Quini 6 el domingo 3 de mayo de 2026.

Se viene otro sorteo imponente del Quini 6 el domingo 3 de mayo de 2026.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de abril: números ganadores del sorteo 3368

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 26 de abril

El Quini 6 acumula un pozo importante de $5.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

¿Jugaste al Quini 6? Más de 40 personas ganaron millones

Todos los ganadores que dejó el Quini 6 de este miércoles 22 de abril: revisá si sos uno de ellos

Brinco sortea un pozo de $700 millones: cómo participar y cuándo se juega

Las historias que forjaron Malargüe: el lado invisible del trabajo cotidiano

Mendoza suma motoambulancias: el plan para salvar vidas

LO QUE SE LEE AHORA
Día de Los Trabajadores: cómo es emprender siendo joven, el relato en primera persona.

Nuevas reglas laborales: así piensan y trabajan los jóvenes en Mendoza

Las Más Leídas

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

La Municipalidad de Mendoza reconoció a referentes de la danza.

Del folclore al tango: quiénes fueron los artistas distinguidos por Ciudad

Un menor fue aplastado por un acoplado en una finca de Tupungato: permanece en estado crítico

Cayó de un acoplado y fue aplastado: el dramático accidente que conmociona a Tupungato

Marcelo DAgostino fue imputado por coacciones en contexto de violencia de género. 

Caso Marcelo D'Agostino: declaró una jueza, ex pareja del acusado

La Lepra sigue imparable en la Copa Libertadores: goleó a Deportivo La Guaira y es más líder que nunca

Arce desatado: triplete y goleada para una Lepra que ilusiona en la Copa Libertadores