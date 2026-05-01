¿Médicos en moto? El plan de Mendoza para asistir emergencias antes que la ambulancia. Imagen creada con IA

Como parte de los anuncios del Gobierno de Mendoza en la Asamblea Legislativa, la provincia de Mendoza invertirá $140.000.000 en siete motos de alta cilindrada para el Servicio de Emergencias Coordinado . Estas unidades de asistencia inmediata buscan revolucionar la atención primaria, garantizando que el médico llegue a accidentes o infartos antes que la ambulancia .

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El plan no busca reemplazar a las unidades de traslado, sino complementarlas . "El objetivo es llegar antes que la ambulancia convencional", señalaron desde el Ministerio de Salud, fundamentando la compra en la necesidad de intervenir durante la "hora de oro" , ese lapso donde una asistencia rápida determina las probabilidades de supervivencia en infartos o accidentes viales.

Las motos de alta cilindrada para el Servicio de Emergencias Coordinado.

Motoambulancia: una terapia intensiva en dos ruedas

Lo que hace "novedoso" a este sistema es que no son motos de patrullaje común. Cada unidad es un concentrado de tecnología médica de avanzada. Según los pliegos técnicos, las motos (tipo Enduro de 290cc o más) funcionarán como puestos de avanzada equipados con:

Desfibriladores (DEA) y monitores portátiles: capaces de realizar electrocardiogramas y funcionar como marcapasos transcutáneos en el lugar.

Equipos de vía aérea y trauma: tubos de oxígeno, resucitadores y kits para detener hemorragias críticas o estabilizar fracturas.

Agilidad extrema: su diseño les permite filtrar el tránsito pesado y acceder a zonas de difícil ingreso para vehículos de gran porte.

detalles de las moto ambulancias

La apuesta por la "Hora de Oro"

El concepto médico de la "hora de oro" indica que la supervivencia de un paciente crítico depende de la asistencia recibida en los primeros 60 minutos. Con estas motos, Mendoza busca que esa atención ocurra en los primeros 10. Mientras la ambulancia de traslado está en camino, el médico en moto ya está realizando maniobras de reanimación o estabilización.

obrero cayó a una cisterna hotel urbana amplio operativo policial ambulancia Con estas motos, Mendoza busca que esa atención ocurra en los primeros 10 minutos de ocurrido el accidente. Foto: SITIO ANDINO

Soporte garantizado

La licitación es estricta: el proveedor debe garantizar repuestos por 10 años y contar con servicio técnico en la provincia con respuesta en menos de 24 horas.

Además, los profesionales que tripulen estas unidades recibirán una capacitación obligatoria específica para el manejo de estos vehículos en contextos de emergencia.

moto ambulancia A

Con esta incorporación, Mendoza se alinea con los estándares de respuesta rápida de las grandes capitales del mundo, apostando a que el tráfico ya no sea una barrera entre el sistema de salud y quien necesita ayuda urgente.