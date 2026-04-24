24 de abril de 2026
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Motocicleta

Una moto protagonizó un accidente en solitario en Maipú: hay un muerto

El accidente ocurrió en horas de la tarde sobre la Ruta provincial 50. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor, de 19 años, falleció.

Una moto protagonizó un accidente en solitario en Maipú: hay un muerto

Una moto protagonizó un accidente en solitario en Maipú: hay un muerto

Foto: ilustrativa
Por Sitio Andino Policiales

Un nuevo accidente fatal se registró en Mendoza tras conocerse la muerte de un joven de 19 años que perdió el control de su moto y chocó contra un poste de luz en Maipú. Luego de ser asistido, fue trasladado desde el Hospital Perrupato al Hospital Central, donde, debido a la gravedad de su estado, se confirmó su fallecimiento.

Perdió el control de la moto y murió: así fue el accidente fatal en Maipú

El siniestro ocurrió en la localidad de Fray Luis Beltrán, cuando una moto marca Zanella, conducida por un joven de 19 años, circulaba en dirección este por la Ruta Provincial 50. Al llegar a la intersección con calle Agustín Álvarez, el conductor perdió el control del rodado y colisionó contra un poste del alumbrado público.

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Vecinos de la zona alertaron al 911 por el accidente en solitario. Personal médico asistió al motociclista en el lugar y diagnosticó “politraumatismos graves”, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato.

Sin embargo, debido a la complejidad de su cuadro, debió ser derivado al Hospital Central, donde, pasadas las 17, se confirmó su fallecimiento por parte del personal médico de guardia.

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