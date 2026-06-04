Dos heridos tras un accidente vial de una motocicleta contra un tren de carga en Guaymallén

Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico y posteriormente trasladados al hospital Central

Un motociclista y su acompañante sufrieron heridas de consideración este jueves luego de protagonizar un accidente vial en Guaymallén. El conductor colisionó contra un tren de carga que se encontraba en movimiento.

El siniestro se registró alrededor de las 11 en la intersección de calle Guernieri y Circunvalación . Por causas que son materia de investigación, el conductor de la motocicleta circulaba de norte a sur por Circunvalación y, al intentar atravesar las vías férreas para incorporarse a calle Guernieri, impactó contra la formación ferroviaria .

Según la información policial, el tren se desplazaba de oeste a este al momento de la colisión .

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió politraumatismos de moderada consideración , mientras que su acompañante también resultó lesionado.

Policía de Mendoza, móvil policial, operativo, robo, control, homicidio, secuestro En la escena trabajó personal policial, agentes de tránsito y profesionales del servicio de emergencias. Foto: Cristian Lozano

Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico y posteriormente trasladados al hospital Central para recibir una atención más compleja.

En la escena trabajó personal policial, agentes de tránsito y profesionales del servicio de emergencias, quienes realizaron las tareas de asistencia y las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.