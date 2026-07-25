25 de julio de 2026
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CTC

El ganador del auto de CTC ya lo tiene: así se lo llevó a su casa

Por el 40° aniversario de CTC en San Rafael, Jesús Aníbal Zárate fue el ganador del sorteo del primer auto 0 km. Junto a su esposa, expresó su felicidad al recibir el premio.

El ganador del auto de CTC ya lo tiene: así se lo llevó a su casa

El ganador del auto de CTC ya lo tiene: así se lo llevó a su casa

Foto: Captura
Por Sitio Andino Departamentales

Cable Televisora Color (CTC) celebró sus 40 años de trayectoria en San Rafael y lo hizo junto a sus clientes con importantes premios y sorteos. Además de viajes al Caribe y una mountain bike, el gran atractivo del sorteo realizado el pasado 30 de junio fue un auto 0 km, que ya tiene dueño y partió rumbo a Villa Atuel.

Jesús Aníbal Zárate y Mariana Noguerol, fue el matrimonio ganador del auto 0km de CTC.

Jesús Aníbal Zárate y Mariana Noguerol, fue el matrimonio ganador del auto 0km de CTC.

"Todavía no lo puedo creer. Estoy muy feliz", fueron las primeras palabras de Jesús tras enterarse de que, entre cientos de participantes, había resultado ganador del Fiat Argo, que finalmente retiró de la concesionaria luego de completar los trámites correspondientes.

Sobre el destino del vehículo, el flamante ganador aseguró que, por el momento, permanecerá en la familia y será utilizado para los viajes cotidianos y las próximas vacaciones. "No sé cómo vamos a hacer, pero veremos cómo lo hacemos", comentó entre risas.

Por su parte, Mariana Noguerol también recordó cómo vivió el momento del sorteo y la sorpresa que significó recibir la noticia: "Todos los familiares y amigos nos felicitaron. Es una gran bendición recibir un premio en un sorteo como este. Gracias a CTC por la oportunidad de tener esta suerte", expresó.

Sin saber que el 30 de junio se realizaría el sorteo y sin imaginar que serían los ganadores del premio mayor, Mariana contó la emoción que sintió cuando recibió la noticia: "Nos llamaron, vimos en la televisión que Jesús se había ganado el auto y mis hijos también se pusieron súper felices".

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