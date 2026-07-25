El ganador del auto de CTC ya lo tiene: así se lo llevó a su casa

Cable Televisora Color ( CTC ) celebró sus 40 años de trayectoria en San Rafael y lo hizo junto a sus clientes con importantes premios y sorteos. Además de viajes al Caribe y una mountain bike , el gran atractivo del sorteo realizado el pasado 30 de junio fue un auto 0 km , que ya tiene dueño y partió rumbo a Villa Atuel .

Los ganadores del primer auto 0 km sorteado por CTC finalmente recibieron su premio en Lorenzo Automotores, luego del sorteo realizado a fines de junio . Para recordar ese momento, Noticiero Andino dialogó con Jesús Aníbal Zárate y su esposa, Mariana Noguerol , quienes contaron cómo vivieron la experiencia y qué destino tendrá el vehículo.

"Todavía no lo puedo creer. Estoy muy feliz" , fueron las primeras palabras de Jesús tras enterarse de que, entre cientos de participantes, había resultado ganador del Fiat Argo , que finalmente retiró de la concesionaria luego de completar los trámites correspondientes .

Sobre el destino del vehículo, el flamante ganador aseguró que, por el momento, permanecerá en la familia y será utilizado para los viajes cotidianos y las próximas vacaciones . " No sé cómo vamos a hacer, pero veremos cómo lo hacemos ", comentó entre risas.

Por su parte, Mariana Noguerol también recordó cómo vivió el momento del sorteo y la sorpresa que significó recibir la noticia: "Todos los familiares y amigos nos felicitaron. Es una gran bendición recibir un premio en un sorteo como este. Gracias a CTC por la oportunidad de tener esta suerte", expresó.

Sin saber que el 30 de junio se realizaría el sorteo y sin imaginar que serían los ganadores del premio mayor, Mariana contó la emoción que sintió cuando recibió la noticia: "Nos llamaron, vimos en la televisión que Jesús se había ganado el auto y mis hijos también se pusieron súper felices".

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