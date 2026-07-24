24 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael realizará una jornada para prevenir el bullying en las escuelas

Las inscripciones se encuentran disponibles a través de las redes sociales de la Coordinación de Juventud de San Rafael.

“Bullying, todos somos parte”.

“Bullying, todos somos parte”.

Por Sitio Andino Departamentales

La Coordinación de Juventud del Municipio de San Rafael llevará adelante el próximo 31 de julio la jornada “Bullying, todos somos parte”, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario.

La iniciativa busca generar espacios de reflexión, brindar herramientas para abordar situaciones de violencia escolar y promover el cuidado de la salud mental entre los adolescentes.

Cuándo y dónde será la jornada en San Rafael

La actividad se desarrollará de 9 a 12 horas en el Centro Integrador Universitario (CIU), ubicado en la intersección de General Paz y Urquiza.

La capacitación forma parte del programa “Estudiantes y Salud”, impulsado de manera conjunta por la Coordinación de Juventud y profesionales de Psicología de la Dirección de Salud del municipio.

Quiénes podrán participar

La convocatoria está dirigida especialmente a integrantes de centros de estudiantes de escuelas secundarias, quienes podrán participar de la capacitación y luego transmitir los conocimientos adquiridos a sus compañeros.

El objetivo es que los jóvenes se conviertan en agentes multiplicadores y contribuyan a la construcción de entornos escolares más saludables, respetuosos y libres de violencia.

“Queremos que los jóvenes cuenten con más herramientas para abordar situaciones de bullying y comprender que todos somos parte en la construcción de una convivencia escolar respetuosa y libre de violencia”, expresó Paulina Domínguez, integrante de la Coordinación de Juventud.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales de la Coordinación de Juventud de San Rafael. El formulario correspondiente se encuentra disponible en las historias destacadas de sus perfiles oficiales.

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