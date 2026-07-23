23 de julio de 2026
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Femicidio

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

El abogado de la madre de Agostina Vega aseguró que la vivienda es un lugar marcado por el "horror". La defensa de Osvaldo Fassetta cuestionó a la Fiscalía.

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Por Sitio Andino Policiales

La causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, sumó nuevos avances. El abogado querellante Carlos Nayi, representante legal de la madre de la víctima, aseguró este jueves que el abuso sexual sufrido por la menor ocurrió en la habitación donde dormía Osvaldo Fassetta, uno de los imputados en la causa.

Las declaraciones fueron realizadas tras la inspección judicial en la vivienda donde la adolescente permaneció cautiva durante aproximadamente 36 horas. "El abuso sexual sucedió en la primera habitación, que es el lugar donde pernoctaba Osvaldo Fassetta", sostuvo el letrado al referirse a la reconstrucción de los hechos llevada adelante en el inmueble.

Nayi describió el lugar como una vivienda marcada por el horror y expresó el fuerte impacto que le generó la recorrida judicial. "Es una casa tenebrosa. El testimonio del horror lo hemos vivido todos. Me imagino lo que debe haber vivido Agostina en esas 36 horas. Fue realmente catastrófico", afirmó.

La querella sostiene que las pruebas consolidan la acusación

Durante su exposición, el abogado también aseguró que una persona vinculada a la investigación "advirtió cambios sustanciales y cuestiones sospechosas y guardó silencio", al tiempo que sostuvo que realizó "otras acciones con las que favoreció a Claudio Barrelier".

En ese sentido, destacó que las nuevas pruebas incorporadas al expediente fortalecen la hipótesis de la fiscalía y de la querella. "Las pericias terminan de sepultar cualquier hipótesis exculpatoria", aseguró.

Asimismo, aclaró que las últimas medidas ordenadas durante la investigación no modifican la situación procesal de los acusados. "Es una medida más. La causa sigue. Hay prisión preventiva para Fassetta, Barrelier y Andreani", remarcó.

La defensa de Fassetta cuestionó la hipótesis de la fiscalía

Por su parte, Eduardo Allende, abogado defensor de Osvaldo Fassetta, también se pronunció tras la inspección realizada en la vivienda y puso el foco en las dimensiones del inmueble. Según explicó, la casa es considerablemente más pequeña de lo que se imaginaba y presentaba una gran cantidad de objetos acumulados.

Osvaldo Fassetta

Osvaldo Fassetta

"Hicimos la recorrida por dentro de la casa. Es mucho más chica de lo que uno se puede imaginar. Barrelier o la familia eran acumuladores porque hay una gran cantidad de cosas acumuladas. Hay bicicletas, partes de bicicletas, partes de motores y electrodomésticos. Cualquier grito se podría haber escuchado", manifestó.

El defensor añadió que el baño donde, según la acusación, ocurrieron parte de los abusos es de dimensiones reducidas, al igual que las habitaciones y la terraza de la vivienda.

Además, señaló que las manchas detectadas mediante luminol habrían sido encontradas en la habitación que compartían Claudio Barrelier y su esposa, y remarcó que no existían cámaras de seguridad en el interior de la casa.

Finalmente, Allende insistió en que, debido a la distribución del inmueble, era posible escuchar lo que sucedía entre los distintos ambientes. "Creo que se puede escuchar. Uno parado en la cocina escucha lo que habla la gente en el living. No había problema en el living", concluyó.

La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, mientras los tres principales imputados Osvaldo Fassetta, Claudio Barrelier y Andreani permanecen con prisión preventiva.

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