23 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Luján de Cuyo

Investigan la muerte de un bebé en Luján de Cuyo

La fiscalía de homicidios inició una investigación tras la muerte de un bebé recién nacido en Luján de Cuyo.

La víctima tenía apenas 20 días de vida.&nbsp;

La víctima tenía apenas 20 días de vida. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La muerte de un bebé de apenas 20 días en Luján de Cuyo motivó una investigación judicial para determinar las causas del deceso, en tanto que de acuerdo a las primeras pericias incorporadas a la causa hay dos hipótesis: una muerte súbita o por asfixia, posiblemente, mientras dormía con sus padres.

El dramático episodio ocurrió en la madrugada de este jueves en el Centro de Salud de Luján de Cuyo, cuando una pareja llegó al lugar con su bebé, quien ya no tenía signos vitales. A pesar del esfuerzo de los médicos por reanimarlo, a los minutos se confirmó el fallecimiento.

Desde ese momento, la fiscalía de homicidios reúne informes y pericias para determinar la causa de fallecimiento. Por el momento, los padres permanecen en libertad al no existir indicios de una muerte violenta o bien una participación voluntaria en el deceso.

Conmoción en Luján de Cuyo por la muerte de un bebé

Fuentes judiciales contaron que el caso ocurrió en horas de la madrugada pero que el bebé, al ingresar al centro asistencial, llevaría varias horas sin vida.

Se cree que el deceso ocurrió en su casa, en un barrio de Luján de Cuyo y ante la presencia de sus padres.

En primera instancia, los peritos creen que el bebé, posiblemente, haya sufrido una muerte súbita, aunque no se descarta una asfixia, posiblemente, provocado accidentalmente por alguno de sus padres mientras dormían junto a la criatura.

En medio de una fuerte conmoción y tristeza, la justicia investiga lo ocurrido y se espera que en las próximas horas, la necropsia, pueda confirmar la causa de muerte.

Temas
Seguí leyendo

Construcción en Mendoza: crecen los permisos de obra mientras vuelven a subir los materiales

Grave incendio afectó a dos casas en Luján de Cuyo

Choque, confusión y muerte en un camping de Cacheuta

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

In fraganti: intentaron robar en la Sexta Sección y los detuvieron

Robó una rueda de auxilio e intentó escapar pero terminó detenido en San Rafael

Allanamiento y secuestro de varias armas de fuego en Godoy Cruz

El operativo de emergencia que movilizó a varios equipos en San Rafael para trasladar a una menor

Lee además
Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa
El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido. 

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido en el boliche Wabi
LO QUE SE LEE AHORA
La investigación continúa bajo la conducción de la fiscalía, con tres imputados

Femicidio Agostina Vega: confirmaron que el abuso sexual fue en la habitación del amigo de Barrelier

Las Más Leídas

El jefe comunal capitalino se anota en la carrera por la sucesión de Cornejo. video

"Me encantaría": ¿Ulpiano Suarez eligió a su compañero de fórmula para 2027?

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de julio

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

El Gobierno nacional avanza con la licitación para concesionar tramos de la Ruta Nacional 7.

Concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza: los peajes costarán más de $3000

En fotos: la nieve convirtió a Punta de Vacas en el escenario perfecto para el turismo invernal

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas