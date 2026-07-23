Investigan la muerte de un bebé en Luján de Cuyo

La muerte de un bebé de apenas 20 días en Luján de Cuyo motivó una investigación judicial para determinar las causas del deceso, en tanto que de acuerdo a las primeras pericias incorporadas a la causa hay dos hipótesis: una muerte súbita o por asfixia, posiblemente, mientras dormía con sus padres.

El dramático episodio ocurrió en la madrugada de este jueves en el Centro de Salud de Luján de Cuyo, cuando una pareja llegó al lugar con su bebé, quien ya no tenía signos vitales . A pesar del esfuerzo de los médicos por reanimarlo, a los minutos se confirmó el fallecimiento.

Desde ese momento, la fiscalía de homicidios reúne informes y pericias para determinar la causa de fallecimiento. Por el momento, los padres permanecen en libertad al no existir indicios de una muerte violenta o bien una participación voluntaria en el deceso.

Fuentes judiciales contaron que el caso ocurrió en horas de la madrugada pero que el bebé, al ingresar al centro asistencial, llevaría varias horas sin vida.

Se cree que el deceso ocurrió en su casa, en un barrio de Luján de Cuyo y ante la presencia de sus padres.

En primera instancia, los peritos creen que el bebé, posiblemente, haya sufrido una muerte súbita, aunque no se descarta una asfixia, posiblemente, provocado accidentalmente por alguno de sus padres mientras dormían junto a la criatura.

En medio de una fuerte conmoción y tristeza, la justicia investiga lo ocurrido y se espera que en las próximas horas, la necropsia, pueda confirmar la causa de muerte.