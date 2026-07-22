22 de julio de 2026
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Godoy Cruz

Godoy Cruz: secuestran varias armas tras un allanamiento

La Policía de Mendoza incautó varias armas tras un allanamiento en Godoy Cruz en el marco de una causa por amenazas.

Importante secuestro de armas de fuego en Godoy Cruz.&nbsp;

Importante secuestro de armas de fuego en Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Un allanamiento realizado en Godoy Cruz permitió el secuestro de al menos cuatro armas de fuego, municiones y la detención de tres hombres, en el marco de una investigación que llevaba adelante la justicia provincial por amenazas agravadas con armas.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Mendoza tras una serie de tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos involucrados y localizar los domicilios donde se encontraban. Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

La pesquisa se originó a partir de una denuncia que reveló reiterados episodios de violencia entre personas vinculadas entre sí, quienes presuntamente utilizaban armas de fuego para intimidarse y cometer distintos hechos delictivos.

La investigación que derivó en el allanamiento en Godoy Cruz

La causa estuvo a cargo de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz, cuyos efectivos desarrollaron distintas tareas de inteligencia y análisis de información para identificar a los sospechosos y establecer los inmuebles vinculados con la investigación.

Con las pruebas reunidas, la Oficina Fiscal de Godoy Cruz solicitó las órdenes judiciales, que fueron ejecutadas en viviendas del barrio Dolores Prats de Huisi. Durante el allanamiento, los efectivos de la Policía de Mendoza secuestraron cuatro armas de fuego y una importante cantidad de municiones, además de concretar la detención de tres hombres.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar su participación en los hechos denunciados y establecer si las armas incautadas fueron utilizadas en los episodios de amenazas que dieron origen a la causa.

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