Imputaron a dos hermanos acusados por el homicidio del joven de 17 años en Polvaredas

La Justicia imputó este martes a dos hombres por el homicidio de Gabriel Emanuel Cruz , el adolescente de 17 años que fue asesinado de una puñalada durante una violenta pelea ocurrida el domingo por la noche en Polvaredas , localidad de Alta Montaña, en Las Heras . En el mismo ataque, el hermano de la víctima sufrió diez heridas de arma blanca y permanece internado tras ser derivado al hospital Central .

El fiscal de Homicidios Oscar Malla imputó a Jonathan Piotto Díaz (35) y Ángel Piotto Díaz (34) por el delito de homicidio simple en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa , al considerar que ambos participaron del enfrentamiento que terminó con la muerte del adolescente y las graves lesiones sufridas por su hermano.

En el marco de la investigación también habían sido aprehendidas otras tres personas . Sin embargo, tras el análisis de las pruebas reunidas hasta el momento, el fiscal resolvió otorgarles la libertad al no encontrar elementos suficientes para sostener una imputación en su contra.

De acuerdo con fuentes oficiales, la pesquisa avanza con rapidez debido a la gran cantidad de testimonios y evidencias recolectadas en las primeras horas posteriores al crimen.

En el marco de la investigación también habían sido aprehendidas otras tres personas.

La investigación permitió establecer que el hecho es el desenlace de un conflicto de larga data entre dos familias de Polvaredas, una pequeña localidad de poco más de 100 habitantes, que además atraviesa un intenso temporal de nieve. Según informaron fuentes judiciales, ambas familias mantienen una enemistad manifiesta desde hace tiempo, originada por denuncias de usurpaciones, riñas y viejas diferencias que se fueron agravando con el paso de los años.

Cómo ocurrió el ataque en Polvaredas

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el enfrentamiento fatal fue la continuidad de una discusión iniciada horas antes por presuntos daños ocasionados a un camión que se encontraba estacionado en la vía pública.

Durante la noche del domingo, los hermanos Cruz regresaron hasta el domicilio de la familia con la que habían mantenido el altercado. Allí se produjo una violenta pelea en la que participaron dos hombres de 25 y 26 años, quienes estaban acompañados por un tercer sujeto conocido como "Chuqui" Videla, quien logró escapar y permanece prófugo.

El ataque ocurrió en el barrio Cuadro Estación, sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento de Las Heras. Cuando efectivos policiales llegaron al lugar encontraron al adolescente de 17 años inconsciente, con una herida de arma blanca en el tórax, a la altura del corazón. Su hermano, en tanto, presentaba diez heridas cortopunzantes distribuidas en distintas partes del cuerpo.

El enfrentamiento fatal fue la continuidad de una discusión iniciada horas antes por presuntos daños. Foto: Yemel Fil

Ambos fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladados al hospital de Uspallata, donde los médicos confirmaron el fallecimiento de Gabriel Emanuel Cruz. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven herido fue derivado posteriormente al hospital Central para continuar con su tratamiento.

La investigación continúa

La causa permanece bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, mientras los investigadores buscan dar con el paradero de "Chuqui" Videla, señalado como uno de los presuntos participantes de la pelea y quien permanece prófugo.

Con las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía considera que la investigación podría resolverse en un plazo relativamente corto, ya que existen numerosos testimonios que permitieron reconstruir la secuencia del violento enfrentamiento.