Detuvieron en San Martín a un prófugo acusado de abuso sexual tras un operativo conjunto

Un hombre que tenía un pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual fue detenido en el departamento de San Martín . El operativo fue coordinado entre las policías de Mendoza y San Juan . La captura se concretó a partir de una investigación que permitió establecer el recorrido del vehículo en el que se trasladaba el sospechoso por la vecina provincia. Con esa información, efectivos mendocinos activaron un dispositivo de seguimiento para lograr su detención.

La Unidad Investigativa Departamental tomó conocimiento de que el hombre se dirigía hacia Mendoza, por lo que se inició un trabajo conjunto con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) .

A través del Sistema de Videovigilancia y los lectores de patentes , los operadores lograron identificar el recorrido del rodado y emitieron una alerta para coordinar la intervención policial.

Con los datos obtenidos, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje desplegaron un operativo cerrojo sobre la Ruta Nacional 7 con el objetivo de interceptar el vehículo.

La Unidad Investigativa Departamental tomó conocimiento de que el hombre se dirigía hacia Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza - Ilustrativa

El sospechoso fue interceptado al ingresar a San Martín

Luego de seguir el desplazamiento del automóvil, los policías lograron ubicarlo cuando ingresaba por calle Eva Perón, en San Martín. En ese lugar, los efectivos detuvieron la marcha del rodado y procedieron a identificar al conductor. Durante la verificación de antecedentes, confirmaron que el hombre contaba con un pedido de captura solicitado por la Oficina Fiscal de San Martín en el marco de una investigación por abuso sexual.

Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 12, mientras que el vehículo en el que circulaba quedó secuestrado a disposición de la Justicia. Desde las autoridades policiales destacaron que el procedimiento fue posible gracias a la coordinación interprovincial y al uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención y persecución del delito.

El seguimiento mediante cámaras de seguridad, lectores de patentes y la implementación de operativos cerrojo forman parte de las estrategias que la provincia de Mendoza impulsa dentro del Plan Regional de Seguridad.