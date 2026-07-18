18 de julio de 2026
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Femicidio

Detuvieron al acusado del femicidio vinculado en Maipú: dónde lo encontraron tras más de una semana prófugo

Se trata de Carlos Alberto Zalazar Ábalo, acusado de asesinar a la pareja de su expareja y de provocar un incendio en la vivienda de la mujer.

Detuvieron al acusado del femicidio vinculado en Maipú

Detuvieron al acusado del femicidio vinculado en Maipú

 Por Luis Calizaya

Tras más de una semana de intensa búsqueda, este sábado fue detenido Carlos Alberto Zalazar Ábalo, acusado de asesinar a la pareja de su expareja y de provocar un incendio en la vivienda de la mujer, en Maipú. El sospechoso fue capturado en Las Heras.

Con la detención, la Fiscalía avanzará en la investigación que lo tiene imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, en la modalidad de femicidio vinculado o transversal. En caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a prisión perpetua.

Hugo Domínguez murió apuñalado el pasado 10 de julio.

Hugo Domínguez murió apuñalado el pasado 10 de julio.

"Sos mía o de nadie": los detalles del crimen y el incendio en Maipú

El hecho ocurrió el viernes 10 de julio, cuando Zalazar llegó a la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera, donde Hugo Alberto Domínguez Cornejo se encontraba junto a dos mujeres trasladando pertenencias.

En ese lugar, el acusado apuñaló en reiteradas ocasiones a Domínguez con un cuchillo, provocándole la muerte, y luego escapó. Horas más tarde, se dirigió a la vivienda de una de las mujeres —su expareja y actual pareja de la víctima—, donde provocó un incendio.

Durante la investigación, encabezada por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, se determinó que el sospechoso mantenía una relación conflictiva con la mujer y que, además, tenía un pedido de captura vigente desde hacía un año.

Entre las pruebas reunidas por los investigadores figura la presunta amenaza: "Sos mía o de nadie", una frase que reforzó la hipótesis de que el ataque no tuvo como objetivo principal a Domínguez, sino causar el mayor daño posible a su expareja.

Tras el crimen, se desplegó un amplio operativo para localizar a Zalazar en distintos puntos de la provincia, ante la posibilidad de que intentara abandonar Mendoza. Mientras tanto, la mujer permaneció bajo custodia policial preventiva y permanente hasta que este sábado se concretó la detención del acusado.

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