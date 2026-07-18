En lo que de 2026 la Patrulla de Rescate realizó 62 intervenciones en el Aconcagua.

La Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM) de la Policía de Mendoza continúa desempeñando un papel fundamental en la seguridad de ciudadanos y turistas que recorren la alta montaña. En lo que va de 2026 , el equipo especializado ya participó de 62 intervenciones para asistir a personas que atravesaron situaciones de emergencia en el Parque Provincial Aconcagua .

A esa cifra se suman las 34 intervenciones registradas durante la temporada comprendida entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 , de acuerdo con información confirmada a Sitio Andino.

Las condiciones extremas de la alta montaña provocan cada año accidentes, descompensaciones y otras situaciones críticas que requieren una respuesta inmediata. Ante estos escenarios, interviene la Patrulla de Rescate del Parque Provincial Aconcagua , que activa protocolos específicos para asistir y evacuar a los andinistas, priorizando en todo momento la seguridad de la víctima y del propio personal de rescate.

En cada operativo también participan guardaparques y el servicio médico, conformando un trabajo interdisciplinario que permite evaluar cada situación antes de definir la estrategia de intervención

Qué tareas realiza la Patrulla de Rescate de Mendoza

Además de responder ante emergencias, la UPRAM desarrolla un importante trabajo preventivo mediante patrullajes permanentes en distintos sectores de la montaña.

La UPRAM desarrolla un importante trabajo preventivo mediante patrullajes permanentes. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Las tareas incluyen controles en el Parque Deportivo de Montaña, donde se practican actividades como running, trail running, ciclismo, motociclismo y enduro, además de recorridas periódicas por Cordón del Plata, Vallecitos y Potrerillos.

Con más de 30 años de trayectoria, la Patrulla de Rescate se consolidó como el grupo oficial de salvamento dentro del Parque Provincial Aconcagua. Temporada tras temporada, sus integrantes son los primeros en ingresar al parque y los últimos en retirarse, una labor que refleja el compromiso de la Policía de Mendoza con la seguridad de los andinistas y la preservación del entorno natural.

Cómo se activa un rescate en el Aconcagua

Cada pedido de auxilio comienza con una evaluación técnica para determinar la magnitud de la emergencia. Entre los principales factores que analizan los rescatistas se encuentran:

La gravedad del cuadro.

Las condiciones meteorológicas.

La ubicación exacta del montañista.

El estado físico de la persona afectada.

La existencia de riesgo inminente de vida.

Con esa información se define el tipo de evacuación, que puede realizarse por vía terrestre o aérea, dependiendo de las condiciones del terreno y de la urgencia del caso. Según explicaron a este medio, cada operativo arranca de una misma manera, pero la forma de intervención puede cambiar según la gravedad y las condiciones.

La Patrulla de Rescate se consolidó como el grupo oficial de salvamento dentro del Parque Provincial Aconcagua. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo pedir ayuda en una emergencia en la montaña

Ante una emergencia en la precordillera o en la alta montaña, el principal canal de contacto es el 911, desde donde se coordina la intervención de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza. Los especialistas también recomiendan llevar una radio VHF, ya que en gran parte de estas zonas no existe cobertura de telefonía celular.

La frecuencia de emergencia utilizada por la Patrulla de Rescate y Guardaparques es la 148.450 MHz, una herramienta fundamental para solicitar asistencia cuando las comunicaciones convencionales no están disponibles.

Ante una emergencia en la precordillera o en la alta montaña, el principal canal de contacto es el 911.

Una vez recibido el aviso, los rescatistas vuelven a evaluar la gravedad del incidente, las condiciones climáticas y las características del terreno antes de definir si la evacuación se realizará por tierra o mediante el helicóptero policial.