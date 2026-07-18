18 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Patrulla de Rescate

En lo que de 2026 la Patrulla de Rescate realizó 62 intervenciones en el Aconcagua

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza tuvo un gran despliegue de intervenciones en lo que va del año. Cómo trabaja el equipo especializado y qué procolos aplica.

En lo que de 2026 la Patrulla de Rescate realizó 62 intervenciones en el Aconcagua.

En lo que de 2026 la Patrulla de Rescate realizó 62 intervenciones en el Aconcagua.

A esa cifra se suman las 34 intervenciones registradas durante la temporada comprendida entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con información confirmada a Sitio Andino.

Rescates en el Aconcagua durante la temporada invernal

Las condiciones extremas de la alta montaña provocan cada año accidentes, descompensaciones y otras situaciones críticas que requieren una respuesta inmediata. Ante estos escenarios, interviene la Patrulla de Rescate del Parque Provincial Aconcagua, que activa protocolos específicos para asistir y evacuar a los andinistas, priorizando en todo momento la seguridad de la víctima y del propio personal de rescate.

En cada operativo también participan guardaparques y el servicio médico, conformando un trabajo interdisciplinario que permite evaluar cada situación antes de definir la estrategia de intervención

Qué tareas realiza la Patrulla de Rescate de Mendoza

Además de responder ante emergencias, la UPRAM desarrolla un importante trabajo preventivo mediante patrullajes permanentes en distintos sectores de la montaña.

La UPRAM desarrolla un importante trabajo preventivo mediante patrullajes permanentes.

La UPRAM desarrolla un importante trabajo preventivo mediante patrullajes permanentes.

Las tareas incluyen controles en el Parque Deportivo de Montaña, donde se practican actividades como running, trail running, ciclismo, motociclismo y enduro, además de recorridas periódicas por Cordón del Plata, Vallecitos y Potrerillos.

Con más de 30 años de trayectoria, la Patrulla de Rescate se consolidó como el grupo oficial de salvamento dentro del Parque Provincial Aconcagua. Temporada tras temporada, sus integrantes son los primeros en ingresar al parque y los últimos en retirarse, una labor que refleja el compromiso de la Policía de Mendoza con la seguridad de los andinistas y la preservación del entorno natural.

Cómo se activa un rescate en el Aconcagua

Cada pedido de auxilio comienza con una evaluación técnica para determinar la magnitud de la emergencia. Entre los principales factores que analizan los rescatistas se encuentran:

  • La gravedad del cuadro.
  • Las condiciones meteorológicas.
  • La ubicación exacta del montañista.
  • El estado físico de la persona afectada.
  • La existencia de riesgo inminente de vida.

Con esa información se define el tipo de evacuación, que puede realizarse por vía terrestre o aérea, dependiendo de las condiciones del terreno y de la urgencia del caso. Según explicaron a este medio, cada operativo arranca de una misma manera, pero la forma de intervención puede cambiar según la gravedad y las condiciones.

La Patrulla de Rescate se consolidó como el grupo oficial de salvamento dentro del Parque Provincial Aconcagua.

La Patrulla de Rescate se consolidó como el grupo oficial de salvamento dentro del Parque Provincial Aconcagua.

Cómo pedir ayuda en una emergencia en la montaña

Ante una emergencia en la precordillera o en la alta montaña, el principal canal de contacto es el 911, desde donde se coordina la intervención de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza. Los especialistas también recomiendan llevar una radio VHF, ya que en gran parte de estas zonas no existe cobertura de telefonía celular.

La frecuencia de emergencia utilizada por la Patrulla de Rescate y Guardaparques es la 148.450 MHz, una herramienta fundamental para solicitar asistencia cuando las comunicaciones convencionales no están disponibles.

Ante una emergencia en la precordillera o en la alta montaña, el principal canal de contacto es el 911.

Ante una emergencia en la precordillera o en la alta montaña, el principal canal de contacto es el 911.

Una vez recibido el aviso, los rescatistas vuelven a evaluar la gravedad del incidente, las condiciones climáticas y las características del terreno antes de definir si la evacuación se realizará por tierra o mediante el helicóptero policial.

Temas
Seguí leyendo

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

Quiso esquivar un perro, volcó y su auto terminó con las ruedas hacia arriba

Cae banda que asaltaba hombres tras engañarlos con una app de citas: dos detenidos

Intentaron asaltar a una pareja pero terminaron detenidos

Fuerte choque entre un auto y una moto en el Corredor: uno de los vehículos pasó en rojo

La Policía desplegó operativos simultáneos y logró múltiples detenciones

Procesaron a 12 personas por el intento de robo a un Banco: "Una ensalada de cacos viejos"

Cuál es el estado de salud de la niña atropellada por una conductora alcoholizada en Tupungato

Lee además
Guaymallén demolió una propiedad que servía de aguantadero.

El inmueble de El Sauce que fue derribado por su vínculo con distintos delitos
Avanza la causa en Tupungato: imputaron a la conductora que atropelló a una niña en los festejos

Atropelló a una niña en Tupungato, dio positivo en alcoholemia y ya fue imputada: qué resolvió la Justicia
LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén demolió una propiedad que servía de aguantadero.

El inmueble de El Sauce que fue derribado por su vínculo con distintos delitos

Las Más Leídas

Cómo estará el pronóstico del tiempo hoy 18 de julio en Mendoza.

Precipitaciones y viento Zonda, el pronóstico para este sábado en Mendoza

Tras más de 20 días de viaje, el transformador de 430 toneladas llegó a San Rafael video

Terminó la odisea del gigante de 430 toneladas: el transformador ya está de regreso en San Rafael

Avanza la causa en Tupungato: imputaron a la conductora que atropelló a una niña en los festejos

Atropelló a una niña en Tupungato, dio positivo en alcoholemia y ya fue imputada: qué resolvió la Justicia

Por qué se demoraron los entrenamientos de Argentina y España en el Mundial 2026.

A pocas horas de la final del Mundial 2026, un problema alteró los planes de Argentina y España

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída