17 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Tras más de 20 días de viaje, el transformador de 430 toneladas llegó a San Rafael

El transformador que había sido enviado a Quilmes para su reparación, ya se encuentra en la estación Río Diamante. Cómo fue el operativo.

Tras más de 20 días de viaje, el transformador de 430 toneladas llegó a San Rafael

Tras más de 20 días de viaje, el transformador de 430 toneladas llegó a San Rafael

Foto: gentileza
Por Sitio Andino Departamentales

Después de más de 20 días recorriendo las rutas argentinas, finalmente el transformador de 430 toneladas llegó a San Rafael. Se trata del dispositivo que partió desde Villa 25 de Mayo hacia Quilmes para su reparación y ahora regresó para colaborar con la distribución de energía.

El traslado fue a muy baja velocidad debido al peso del transformador.

El traslado fue a muy baja velocidad debido al peso del transformador.

La travesía del transformador de 430 toneladas

El gigante de la energía permaneció aproximadamente un año y medio en la empresa Faraday, en Quilmes, donde fue sometido a trabajos de reparación, y emprendió el viaje de regreso para su instalación definitiva y puesta en funcionamiento en la estación transformadora Río Diamante.

La logística del traslado requirió tres camiones.

La logística del traslado requirió tres camiones.

El operativo movilizó un equipo de transporte de dimensiones excepcionales: el convoy midió cerca de 100 metros de largo, 7 metros de ancho y alcanzó un peso bruto aproximado de 430 toneladas. Además, circuló con una altura de 6,30 metros, aunque el sistema permitía reducirla para superar obstáculos aéreos cuando es necesario.

El dispositivo estuvo integrado por alrededor de 15 personas que acompañaron permanentemente el convoy. La tracción estuvo a cargo de dos camiones Astra, importados especialmente desde Italia, cada uno con una potencia de 660 caballos de fuerza. Además, un tercer camión de apoyo transportó herramientas y equipos necesarios para acondicionar el transporte durante el recorrido.

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