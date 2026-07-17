Tras más de 20 días de viaje, el transformador de 430 toneladas llegó a San Rafael Foto: gentileza

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Por Sitio Andino Departamentales







Después de más de 20 días recorriendo las rutas argentinas, finalmente el transformador de 430 toneladas llegó a San Rafael. Se trata del dispositivo que partió desde Villa 25 de Mayo hacia Quilmes para su reparación y ahora regresó para colaborar con la distribución de energía.

El transformador ya arribó a la estación Río Diamante, ubicada en Villa 25 de Mayo, tras un viaje de casi un mes que requirió una logística planificada milímetro a milímetro. Además, el traslado demandó camiones especiales y un equipo conformado por 15 personas.

El traslado fue a muy baja velocidad debido al peso del transformador. Foto: gentileza La travesía del transformador de 430 toneladas El gigante de la energía permaneció aproximadamente un año y medio en la empresa Faraday, en Quilmes, donde fue sometido a trabajos de reparación, y emprendió el viaje de regreso para su instalación definitiva y puesta en funcionamiento en la estación transformadora Río Diamante.

La logística del traslado requirió tres camiones. Foto: gentileza El operativo movilizó un equipo de transporte de dimensiones excepcionales: el convoy midió cerca de 100 metros de largo, 7 metros de ancho y alcanzó un peso bruto aproximado de 430 toneladas. Además, circuló con una altura de 6,30 metros, aunque el sistema permitía reducirla para superar obstáculos aéreos cuando es necesario.

El dispositivo estuvo integrado por alrededor de 15 personas que acompañaron permanentemente el convoy. La tracción estuvo a cargo de dos camiones Astra, importados especialmente desde Italia, cada uno con una potencia de 660 caballos de fuerza. Además, un tercer camión de apoyo transportó herramientas y equipos necesarios para acondicionar el transporte durante el recorrido.