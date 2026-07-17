San Rafael proyecta su desarrollo vial y urbano para los próximos 30 años

El Municipio de San Rafael presentará en los próximos días ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca definir el desarrollo de la movilidad y la infraestructura vial del departamento durante los próximos 30 años .

La iniciativa surge del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y propone una planificación integral que no se limita a la circulación vehicular, sino que también incluye el transporte de personas, la prestación de servicios, el turismo, la movilidad sustentable y el desarrollo de corredores estratégicos.

“Es una ordenanza pensada para todo el departamento, con un importante respaldo técnico, que nace del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y que ahora será analizada por el Concejo Deliberante”, explicó el director de Ordenamiento Territorial, Mariano Miras .

El proyecto busca ordenar el crecimiento de San Rafael y anticiparse a las necesidades urbanas, viales y productivas que surgirán durante las próximas décadas.

Un plan para ordenar el crecimiento de San Rafael

La propuesta contempla la planificación de los espacios públicos no solo desde la perspectiva del tránsito vehicular, sino también teniendo en cuenta a peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y prestadores de servicios.

“Es una ordenanza que planifica los espacios públicos, no solamente para el tránsito vehicular, sino también para las personas y los servicios. Nos pone a la vanguardia provincial en materia de planificación y nos permite preparar el territorio para acompañar el desarrollo que viene”, sostuvo Miras.

Desde el Municipio señalaron que contar con un esquema de ordenamiento permitirá establecer reglas claras para las futuras inversiones, mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento urbano de manera organizada.

Paso Las Leñas, corredores turísticos y movilidad sustentable

El proyecto incorpora una mirada integral sobre el desarrollo del departamento y contempla diferentes tipos de corredores considerados estratégicos para el crecimiento económico, productivo y turístico.

Entre los principales ejes aparecen los corredores internacionales, como el proyectado Paso Las Leñas, y los corredores turísticos, entre los que se encuentra el Cañón del Diamante.

También se incluyen corredores urbanos destinados a mejorar la circulación dentro de la ciudad y una fuerte apuesta por la movilidad sustentable, mediante la construcción y ampliación de ciclovías, bicisendas y espacios seguros para peatones.

“El ordenamiento vial propone un enfoque que va mucho más allá de la ciudad. Analiza cómo se desarrollan todas las vías de comunicación del departamento”, afirmó el funcionario.

Una planificación para las próximas generaciones en San Rafael

La iniciativa busca que San Rafael cuente con las herramientas necesarias para recibir nuevas inversiones, mejorar la infraestructura y acompañar el desarrollo económico y social.

“La idea es que San Rafael tenga preparado todo su esquema de ordenamiento para recibir inversiones, favorecer el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, destacó Miras.

El funcionario concluyó que se trata de un proyecto pensado para responder a las necesidades actuales del departamento, pero también para preparar el territorio de cara a las próximas generaciones.