Refuerzan en San Rafael la asistencia a personas en situación de calle hasta septiembre

Distintas instituciones y organizaciones de San Rafael trabajan de manera conjunta para asistir a cada persona en situación de calle, una problemática que comprende realidades muy diversas: desde quienes se encuentran completamente solos hasta quienes, pese a contar con algún tipo de sostén familiar o social, permanecen a la deriva.
El operativo de asistencia se mantendrá activo hasta el 1 de septiembre, debido a que los meses de invierno representan el período más complejo por las bajas temperaturas.
Unas 20 personas en situación de calle reciben asistencia
Actualmente, se acompaña a alrededor de 20 personas. Algunas se encuentran alojadas en espacios vinculados a la Sedronar, mientras que otras fueron derivadas a diferentes refugios.
La asistencia incluye, en varios casos, la entrega de un plato de comida diario. Además, organizaciones solidarias colaboran en días específicos, como ocurre con La Noche de la Caridad, que brinda ayuda los martes y jueves.
Preocupación por las mujeres en situación de calle en San Rafael
En las últimas semanas surgió una nueva dificultad: el aumento de los casos de mujeres que necesitan alojamiento y contención. El principal inconveniente es que la mayoría de los albergues disponibles se encuentra ocupada por hombres, lo que obliga a buscar espacios alternativos para garantizar una atención adecuada.
Ante esta situación, las organizaciones trabajan junto con Desarrollo Social, Defensa Civil y la Dirección de Deportes del Municipio para encontrar respuestas. Algunas mujeres fueron derivadas al albergue del polideportivo, donde reciben alojamiento y la asistencia necesaria mientras se analiza cada situación particular.
Un trabajo conjunto durante el invierno
El abordaje requiere una intervención integral que contemple alimentación, alojamiento, contención y seguimiento social.
Por este motivo, las instituciones continuarán articulando acciones durante los meses más fríos para acompañar a las personas que atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad.