Refuerzan en San Rafael la asistencia a personas en situación de calle hasta septiembre

Distintas instituciones y organizaciones de San Rafael trabajan de manera conjunta para asistir a cada persona en situación de calle , una problemática que comprende realidades muy diversas: desde quienes se encuentran completamente solos hasta quienes, pese a contar con algún tipo de sostén familiar o social, permanecen a la deriva.

El operativo de asistencia se mantendrá activo hasta el 1 de septiembre , debido a que los meses de invierno representan el período más complejo por las bajas temperaturas.

Actualmente, se acompaña a alrededor de 20 personas . Algunas se encuentran alojadas en espacios vinculados a la Sedronar, mientras que otras fueron derivadas a diferentes refugios.

La asistencia incluye, en varios casos, la entrega de un plato de comida diario . Además, organizaciones solidarias colaboran en días específicos, como ocurre con La Noche de la Caridad , que brinda ayuda los martes y jueves.

Preocupación por las mujeres en situación de calle en San Rafael

En las últimas semanas surgió una nueva dificultad: el aumento de los casos de mujeres que necesitan alojamiento y contención. El principal inconveniente es que la mayoría de los albergues disponibles se encuentra ocupada por hombres, lo que obliga a buscar espacios alternativos para garantizar una atención adecuada.

Ante esta situación, las organizaciones trabajan junto con Desarrollo Social, Defensa Civil y la Dirección de Deportes del Municipio para encontrar respuestas. Algunas mujeres fueron derivadas al albergue del polideportivo, donde reciben alojamiento y la asistencia necesaria mientras se analiza cada situación particular.

Un trabajo conjunto durante el invierno

El abordaje requiere una intervención integral que contemple alimentación, alojamiento, contención y seguimiento social.

Por este motivo, las instituciones continuarán articulando acciones durante los meses más fríos para acompañar a las personas que atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad.