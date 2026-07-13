13 de julio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Desde el martes ingresa a Malargüe un nuevo sistema frontal con nevadas y viento

El pronóstico anticipa nieve en cordillera, lloviznas y neviscas en cotas medias y altas, mientras que la ciudad de Malargüe tendrá cielo nublado y vientos.

Nieve en la cordillera malargüina.

Nieve en la cordillera malargüina.

 Por Claudio Altamirano

Un nuevo sistema frontal comenzará a ingresar el martes por la tarde desde el oeste y generará un marcado cambio de las condiciones meteorológicas en la cordillera mendocina. Se esperan nevadas de distinta intensidad hasta el viernes, mientras que en Malargüe aumentará la nubosidad y se registrarán vientos con ráfagas.

Con el avance de la semana, las condiciones meteorológicas volverán a mostrar un escenario plenamente invernal en la alta montaña de Mendoza. A partir de la tarde del martes comenzará a ingresar desde el oeste un nuevo sistema frontal que afectará gran parte de la cordillera provincial con precipitaciones de distinta intensidad, nieve y un importante descenso de las temperaturas en los sectores de montaña.

Nieve para esta semana en los valles altos de Malargüe

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el fenómeno se presentará inicialmente con nevadas débiles en alta montaña, aunque las condiciones tenderán a intensificarse desde el miércoles. Entre ese día y el viernes se prevén nevadas moderadas y fuertes por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, acumulando importantes cantidades de nieve en las zonas más elevadas.

En tanto, sobre los 2.200 metros de altitud comenzará a manifestarse la inestabilidad con lloviznas, neviscas y nevadas intermitentes, configurando un panorama típico de la temporada invernal y con condiciones cambiantes durante gran parte de la jornada.

Precipitaciones en todo el cordón montañoso de Mendoza

El área de influencia de este nuevo ingreso de mal tiempo abarcará el cuadrante suroeste de Mendoza, incluyendo el límite con la provincia de Neuquén, el Paso Internacional Pehuenche y los distintos valles cordilleranos del departamento de Malargüe y del resto de la provincia.

Las previsiones también indican que las precipitaciones níveas podrían alcanzar sectores de la Reserva Provincial La Payunia y las inmediaciones del cerro El Nevado, aunque la intensidad dependerá de la evolución definitiva del sistema durante las próximas horas.

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Mientras tanto, en la ciudad de Malargüe no se esperan precipitaciones de importancia en una primera etapa, aunque sí un progresivo aumento de la nubosidad. El cielo permanecerá parcialmente nublado, acompañado por vientos del sector noroeste que rotarán al oeste con ráfagas, reflejando el avance del frente sobre la cordillera.

Como ocurre con este tipo de eventos, no se descarta que las condiciones puedan generar complicaciones temporarias en rutas de alta montaña, por lo que se recomienda seguir la evolución de los pronósticos y atender las indicaciones de los organismos competentes antes de emprender viajes hacia sectores cordilleranos.

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