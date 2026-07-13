Boleto de media y larga distancia: así quedaron las nuevas tarifas en Mendoza

Aumento del boleto: Mendoza actualizó las tarifas del transporte de media y larga distancia.

El Gobierno de Mendoza formalizó este lunes un aumento del 20% en las tarifas del boleto del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Media y Larga Distancia de la provincia. La medida busca mitigar el desfasaje financiero en el Fondo Compensador del Transporte y garantizar la sostenibilidad de los subsidios otorgados a los usuarios frente al incremento de los costos operativos por kilómetro.

De acuerdo con las disposiciones oficiales firmadas por el subsecretario de Transporte, Luis Eduardo Borrego, los recorridos urbanos de las líneas de media y larga distancia se unifican con la tarifa plana del Gran Mendoza . De esta manera, los tramos locales más cortos, pasaron de costar $1.400 a tener un valor actual de $1.680, lo que representa un incremento neto de $280.

Boleto de colectivo, en alza para el servicio de media y larga distancia.

Para el resto de los trayectos interurbanos de mayor alcance, se aplicó idéntica proporción de ajuste del 20% sobre el esquema que regía hasta la fecha.

La medida impactará especialmente en quienes utilizan diariamente los servicios que conectan el Gran Mendoza con departamentos alejados o en los pasajeros que se trasladan entre distintas localidades del Este, Sur y Valle de Uco.

Entre los principales recorridos, los valores quedarían de la siguiente manera:

Mendoza a Tunuyán: $15.600

$15.600 Mendoza a San Rafael: $26.040

$26.040 Mendoza a Malargüe: Servicio común: $48.480 Cama: $60.480 Suite: $70.400

Mendoza a San Martín: $5.520

$5.520 Mendoza a La Paz: $15.600

$15.600 Mendoza a Rivadavia: $7.560

$7.560 Mendoza a Lavalle: $4.680

El esquema tarifario en alta montaña

Por su parte, el impacto del aumento también se hace sentir en la zona cordillerana, cuyos recorridos se encuentran bajo la órbita de Autotransportes Andesmar S.A. (Grupo 400). En este corredor, el servicio común desde Mendoza hasta Potrerillos sufrió un incremento de $1.260, pasando de los $6.300 anteriores a un costo actual de $7.560.

Quienes viajen desde la ciudad capital hasta Uspallata deberán abonar una tarifa actual de $19.440 en comparación con los $16.200 que costaba el pasaje previo, marcando un aumento de $3.240.

Finalmente, el recorrido completo hasta la localidad fronteriza de Las Cuevas experimentó una suba de $3.800, elevando el boleto desde los $19.000 anteriores hasta los $22.800 vigentes a partir de este lunes.

El servicio común desde Mendoza hasta Potrerillos sufrió un incremento de $1.260. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Implementación y empresas alcanzadas

La normativa subraya que la totalidad de las prestatarias ya se encuentran habilitadas para aplicar los nuevos valores en sus respectivas terminales y sistemas de cobro automatizados.

Las modificaciones afectan directamente a las diez empresas licenciatarias que operan en el territorio, entre las que figuran firmas clave como C.A.T.A. Internacional, Autotransportes Iselin, Antonio Buttini e Hijos, La Unión y Transportes General Mitre.