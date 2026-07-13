13 de julio de 2026
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Día Mundial del Rock: la historia detrás del 13 de julio y por qué se eligió esa fecha

Como cada 13 de julio, hoy se conmemora el Día Mundial del Rock, una fecha que nació de un hecho solidario que unió a varios de los artistas más grandes del género.

Día Mundial del Rock: la historia detrás del 13 de julio y por qué se eligió esa fecha

Día Mundial del Rock: la historia detrás del 13 de julio y por qué se eligió esa fecha

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 13 de julio, se celebra el Día Mundial del Rock, una efeméride que rinde homenaje a uno de los géneros musicales más influyentes de la historia. En ella también se conmemora uno de los conciertos más importantes y emotivos que el rock dio al mundo, con un propósito que iba mucho más allá de la música.

Efemérides: un día como hoy, se celebraba el histórico recital

Efemérides: un día como hoy, se celebraba el histórico recital "Live Aid", en 1985.

Día Mundial del Rock: cuál es la historia detrás del 13 de julio

La fecha elegida conmemora la realización del megaconcierto Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985. El evento reunió a algunas de las bandas e intérpretes más importantes del rock procedentes de Europa y Estados Unidos, con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas de la severa crisis de hambruna que atravesaban Somalia y Etiopía.

El principal impulsor de la iniciativa fue el compositor irlandés Bob Geldof, quien fundó la organización Band Aid Trust para hacer posible el evento. El concierto se desarrolló en dos escenarios simultáneos: el estadio de Wembley, en Londres, y el JFK Stadium, en Filadelfia. Durante 16 horas ininterrumpidas, el mundo entero fue testigo de una de las jornadas musicales más extraordinarias de la historia, retransmitida en vivo en 72 países y convertida en uno de los eventos más vistos de todos los tiempos.

Por sus escenarios desfilaron bandas y artistas de la talla de Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, REO Speedwagon, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest y The Who, además de figuras como Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Bryan Adams, Eric Clapton, Sting, Phil Collins, David Bowie, Elton John, Bob Dylan y Paul McCartney, entre muchos otros.

Como resultado, el Live Aid sobrepasó todas las expectativas tras recaudar más de 100 millones de dólares, destinados íntegramente al fondo de ayuda para las víctimas de la hambruna en África. Así también, la magnitud del evento motivó que, a partir del año siguiente, el 13 de julio fuera declarado el Día Mundial del Rock en su honor.

Fuente: diainternacionalde.com

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