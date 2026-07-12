Mundial 2026: qué dijo la prensa mundial tras el triunfo de Argentina sobre Suiza

El agónico triunfo de la Selección Argentina sobre Suiza no solo aseguró el pase a semifinales del Mundial 2026 , sino que también desató una ola de repercusiones en la prensa internacional. Desde América hasta Europa, los principales medios coincidieron en destacar el sufrimiento del equipo de Lionel Scaloni , el protagonismo de Julián Álvarez y las polémicas decisiones del VAR .

La clasificación de Argentina por 3-1 en el tiempo suplementario fue interpretada de distintas maneras según el país. Mientras algunos medios resaltaron la resiliencia del vigente campeón del mundo, otros pusieron el foco en la expulsión del delantero suizo Breel Embolo y en las revisiones arbitrales que generaron controversia.

En Italia , el diario Corriere dello Sport resumió el partido con el título "Argentina, corsa e lacrime" ("Argentina, carrera y lágrimas"), una expresión que refleja el sacrificio necesario para alcanzar la victoria. Además, destacó que "Julián Álvarez y Lautaro, tras 120 minutos, clasifican a Messi para las semifinales" , remarcando el respaldo del plantel hacia el capitán argentino.

Por su parte, La Gazzetta dello Sport optó por un enfoque más descriptivo y tituló: "Suiza, con diez hombres, fue castigada por Álvarez y Lautaro en la prórroga. Argentina avanza a semifinales contra Inglaterra" , haciendo referencia tanto al desenlace del encuentro como al próximo desafío del conjunto albiceleste.

Así tituló La Gazzetta dello Sport el triufo de Argentina en cuartos de final. Foto: Captura

La prensa española volvió a colocar a Julián Álvarez como una de las grandes figuras del torneo. As eligió un título que mezcló elogios y polémica: "¡Mucha Araña, mucho VAR!", en alusión al apodo del delantero y a la influencia de la tecnología arbitral durante el partido.

En tanto, Marca definió el momento del seleccionado con una frase contundente: "El campeón se siente invencible", resaltando la capacidad del equipo para salir adelante en encuentros límite, tal como ocurrió en instancias anteriores del certamen.

Desde Barcelona, Mundo Deportivo prefirió enfocarse en el próximo compromiso mundialista y publicó: "Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba", mientras que Sport destacó que el atacante de la Selección Argentina "sale al rescate con un gol de crack y habrá un Inglaterra-Argentina en semifinales".

Para The Guardian, "el golazo de Julián Álvarez en la prórroga" hundió a Suiza, "que jugaba con diez hombres, y clasifica a Argentina para las semifinales". Foto: Captura.

En Francia, el análisis fue más crítico con el rendimiento del conjunto de Scaloni. L'Équipe sintetizó la clasificación con una frase que reflejó el sufrimiento del campeón vigente: "Aún en la cuerda floja, pero aquí seguimos", poniendo el acento en las dificultades que atravesó Argentina antes de sellar el pase entre los cuatro mejores.

La expectativa por la semifinal con Inglaterra y el dolor en Suiza

En Inglaterra, donde ya se palpita el duelo de semifinales, los diarios también dedicaron espacio al triunfo albiceleste. The Guardian resaltó "La genialidad de Julián Álvarez en la prórroga hunde a una Suiza con diez hombres y envía a Argentina a las semifinales", mientras que The Independent remarcó que "Messi y Argentina avanzan a semifinales del Mundial y enfrentarán a Inglaterra".

Dolor y enojo en los medios suecos por la salida del Mundial 2026. "Suiza, furiosa tras la tarjeta roja a Embolo contra Argentina: 'Inaceptable', dice Yakin", titulan una noticia sobre la reacción del DT europeo. Foto: Captura

El tabloide The Sun fue el más provocador al ironizar sobre la actuación arbitral. Incluso publicó que "Argentina, con doce hombres, venció a la Suiza de diez jugadores", una referencia a la expulsión de Breel Embolo tras la intervención del VAR, aunque luego aclaró que esa era la visión de los "teóricos de la conspiración".

La eliminación de Suiza también ocupó las portadas de los principales diarios del país europeo. Le Temps lamentó que "un sueño se desvanece", mientras que Blick escribió que "Álvarez rompe los corazones suizos en el alargue". Por su parte, Tages-Anzeiger responsabilizó a Breel Embolo por la derrota al considerar que su expulsión terminó condicionando una oportunidad histórica para alcanzar las semifinales.