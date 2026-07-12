Mundial 2026: Argentina quedó a dos pasos de la gloria, cuándo enfrenta a Inglaterra por la semifinal

La Selección argentina volvió a demostrar su carácter competitivo y derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario para clasificarse a las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni necesitó 120 minutos para resolver un partido durísimo y ahora tendrá otro desafío de máxima exigencia.
Del otro lado estará Inglaterra, que horas antes venció 2-1 a Noruega y también selló su pasaje entre los cuatro mejores del certamen.
Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
La Selección argentina dejó en el camino a Suiza por 3-1 en el alargue gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, en un encuentro que también estuvo marcado por la expulsión del delantero suizo Breel Embolo.
Por su parte, Inglaterra consiguió su clasificación tras imponerse 2-1 a Noruega en un duelo muy parejo y ahora volverá a cruzarse con la Albiceleste en un partido con enorme historia dentro de los Mundiales.
El cronograma de las semifinales del Mundial 2026
Martes 14 de julio - 16:00: Francia vs. España.
Miércoles 15 de julio - 16:00: Argentina vs. Inglaterra.
Cuándo se jugará la final del Mundial 2026
La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.