12 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina quedó a dos pasos de la gloria, cuándo enfrenta a Inglaterra por la semifinal

La Selección naciona está entre los cuatro mejores equipos del exigente Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

La Albiceleste vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo y ahora afrontará un nuevo clásico por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Albiceleste vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo y ahora afrontará un nuevo clásico por un lugar en la final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina volvió a demostrar su carácter competitivo y derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario para clasificarse a las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni necesitó 120 minutos para resolver un partido durísimo y ahora tendrá otro desafío de máxima exigencia.

Del otro lado estará Inglaterra, que horas antes venció 2-1 a Noruega y también selló su pasaje entre los cuatro mejores del certamen.

El ganador avanzará a la gran final del certamen y enfrentará al vencedor del duelo entre Francia y España, mientras que el perdedor jugará el encuentro por el tercer puesto.

Cómo llegan Argentina e Inglaterra

La Selección argentina dejó en el camino a Suiza por 3-1 en el alargue gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, en un encuentro que también estuvo marcado por la expulsión del delantero suizo Breel Embolo.

Por su parte, Inglaterra consiguió su clasificación tras imponerse 2-1 a Noruega en un duelo muy parejo y ahora volverá a cruzarse con la Albiceleste en un partido con enorme historia dentro de los Mundiales.

El cronograma de las semifinales del Mundial 2026

  • Martes 14 de julio - 16:00: Francia vs. España.
  • Miércoles 15 de julio - 16:00: Argentina vs. Inglaterra.

Cuándo se jugará la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

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