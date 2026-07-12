Mundial 2026: Argentina quedó a dos pasos de la gloria, cuándo enfrenta a Inglaterra por la semifinal

La Albiceleste vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo y ahora afrontará un nuevo clásico por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Selección argentina volvió a demostrar su carácter competitivo y derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario para clasificarse a las semifinales del Mundial 2026 . El equipo de Lionel Scaloni necesitó 120 minutos para resolver un partido durísimo y ahora tendrá otro desafío de máxima exigencia.

Del otro lado estará Inglaterra , que horas antes venció 2-1 a Noruega y también selló su pasaje entre los cuatro mejores del certamen.

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta .

El ganador avanzará a la gran final del certamen y enfrentará al vencedor del duelo entre Francia y España , mientras que el perdedor jugará el encuentro por el tercer puesto.

"A LOS INGLESES LE TENEMOS QUE GANAR"



El cántico de los hinchas argentinos tras la clasificación a semifinales, en la cual enfrentará a Inglaterra. pic.twitter.com/oaZ4wtFO9G — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Cómo llegan Argentina e Inglaterra

La Selección argentina dejó en el camino a Suiza por 3-1 en el alargue gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, en un encuentro que también estuvo marcado por la expulsión del delantero suizo Breel Embolo.

Por su parte, Inglaterra consiguió su clasificación tras imponerse 2-1 a Noruega en un duelo muy parejo y ahora volverá a cruzarse con la Albiceleste en un partido con enorme historia dentro de los Mundiales.

El cronograma de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio - 16:00: Francia vs. España.

Francia vs. España. Miércoles 15 de julio - 16:00: Argentina vs. Inglaterra.

Cuándo se jugará la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.