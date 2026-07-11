11 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Camión

Dos camiones protagonizaron un accidente en la Ruta Nacional 7

Aunque no se registraron heridos de gravedad, el siniestro ocurrió por una imprudente maniobra de un camionero que se dirigía hacia Mendoza.

Dos camiones protagonizaron un accidente en la Ruta Nacional 7

Dos camiones protagonizaron un accidente en la Ruta Nacional 7

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente de tránsito se registró este sábado en alta montaña, sobre la Ruta Nacional 7, camino a Uspallata, cuando dos camiones colisionaron tras una maniobra de adelantamiento. Aunque no se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales, las autoridades viales lograron mantener la circulación mediante un bypass habilitado en la zona.

Accidente en alta montaña: cómo ocurrió

El siniestro ocurrió pasado el mediodía, a la altura de Ranchillos, antes de llegar a Uspallata. Por causas que son materia de investigación, dos camiones que circulaban en sentidos opuestos por la Ruta 7 protagonizaron una colisión que provocó daños materiales en ambos vehículos.

Según informó personal vial, el hecho se produjo cuando un camión conducido por un ciudadano argentino circulaba desde Chile hacia Mendoza. Al llegar al kilómetro 1163, el chofer habría intentado realizar una maniobra de adelantamiento sobre una doble línea amarilla, sin advertir que por el carril contrario se aproximaba otro camión, conducido por un ciudadano paraguayo.

Ante la inminencia del choque, el conductor argentino realizó una maniobra evasiva hacia la banquina para evitar un choque frontal. Si bien logró impedir una colisión de frente, ambos vehículos terminaron impactando con sus laterales derechos.

A pesar de la violencia del choque, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza y de Gendarmería Nacional, que implementó un bypass para mantener la circulación con tránsito reducido mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Temas
Seguí leyendo

Persisten los casos de alcohol al volante durante el fin de semana largo en Mendoza

Apuñalaron a un adolescente de 15 años en Alvear: el agresor sería un conocido

Lo detuvieron por conducir en zigzag en Tunuyán y el resultado del test no dejó dudas

Iba a alta velocidad en pleno centro, cruzó en rojo y fue detenido: tenía 1,77 de alcohol

Homicidio en Maipú: lo apuñaló en la calle, incendió la casa de su expareja y está prófugo

Violenta riña callejera en pleno San Carlos: un herido

Comenzó la feria judicial: hasta cuándo no trabaja el Poder Judicial

Impactante: choque, vuelco y caída a un canal de riego

Lee además
La Justicia investiga un femicidio vinculado por el crimen de Maipú: Sos mía o de nadie

El crimen que conmociona a Maipú: la hipótesis que cobró fuerza en las últimas horas
Perdió el control del auto, volcó y cayó a un zanjón en Guaymallén

Volcó y cayó a un zanjón en Guaymallén: así terminó un fuerte accidente vial
LO QUE SE LEE AHORA
El violento episodio ocurrió en Maipú (imagen ilustrativa)

Homicidio en Maipú: lo apuñaló en la calle, incendió la casa de su expareja y está prófugo

Las Más Leídas

Atención: ¿por qué cierra el comercio en Mendoza este 23 de septiembre?

Qué pasará con los comercios de Mendoza durante el partido de Argentina contra Suiza

Picadura de araña del rincón en Mendoza: un hombre fue hospitalizado y casi pierde un dedo video

El error que casi le cuesta un dedo: la historia del mendocino atacado por una araña del rincón

El violento episodio ocurrió en Maipú (imagen ilustrativa)

Homicidio en Maipú: lo apuñaló en la calle, incendió la casa de su expareja y está prófugo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de julio

Reabrió el Paso a Chile: cuándo vuelve a cerrar y qué dice el pronóstico para la cordillera

Cuál fue el auto eléctrico más elegido por los argentinos en lo que va del 2026

Autos eléctricos: cuál fue el modelo más elegido por los argentinos en lo que va de 2026