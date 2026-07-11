Dos camiones protagonizaron un accidente en la Ruta Nacional 7

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Por Sitio Andino Policiales







Un accidente de tránsito se registró este sábado en alta montaña, sobre la Ruta Nacional 7, camino a Uspallata, cuando dos camiones colisionaron tras una maniobra de adelantamiento. Aunque no se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales, las autoridades viales lograron mantener la circulación mediante un bypass habilitado en la zona.

Accidente en alta montaña: cómo ocurrió El siniestro ocurrió pasado el mediodía, a la altura de Ranchillos, antes de llegar a Uspallata. Por causas que son materia de investigación, dos camiones que circulaban en sentidos opuestos por la Ruta 7 protagonizaron una colisión que provocó daños materiales en ambos vehículos.

Según informó personal vial, el hecho se produjo cuando un camión conducido por un ciudadano argentino circulaba desde Chile hacia Mendoza. Al llegar al kilómetro 1163, el chofer habría intentado realizar una maniobra de adelantamiento sobre una doble línea amarilla, sin advertir que por el carril contrario se aproximaba otro camión, conducido por un ciudadano paraguayo.

Ante la inminencia del choque, el conductor argentino realizó una maniobra evasiva hacia la banquina para evitar un choque frontal. Si bien logró impedir una colisión de frente, ambos vehículos terminaron impactando con sus laterales derechos.

A pesar de la violencia del choque, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza y de Gendarmería Nacional, que implementó un bypass para mantener la circulación con tránsito reducido mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.