Accidente doméstico en Godoy Cruz: una niña permanece grave tras incendiarse su cabello

Una pequeña sufrió graves quemaduras tras un accidente doméstico en Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano

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Por Celeste Funes







Un dramático episodio ocurrido en una vivienda de Godoy Cruz mantiene en vilo a una familia mendocina. Una niña de 5 años sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y fue derivada al Hospital Humberto Notti. La Justicia, que busca determinar cómo se produjo el episodio.

El hecho ocurrió en el interior de una vivienda del barrio Sol y Sierra, alrededor de las 18.50 del sábado. De acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba dibujando en el interior de la casa, cerca de una pantalla a gas, cuando por motivos que aún no fueron establecidos su cabello se prendió fuego.

Las llamas le provocaron lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo, por lo que sus familiares solicitaron asistencia de inmediato.

Accidente doméstico en Godoy Cruz: cómo se encuentra la pequeña Tras el incidente, la pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde recibió las primeras atenciones médicas. Los profesionales constataron que presentaba quemaduras en el 30 % de la superficie corporal, aunque confirmaron que no sufrió compromiso de las vías respiratorias, un dato considerado clave para su evolución.

Debido a la gravedad de las heridas, la paciente quedó internada en la unidad de terapia intensiva, con pronóstico reservado, mientras continúa bajo estricto seguimiento médico.