6 de julio de 2026
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El Metrotranvía llega a Parque Benegas: qué fecha prevén y qué planes hay para ampliar la extensión

Próximamente los vecinos de Godoy Cruz contarán con una versión ampliada de este servicio, para mayor comodidad. Qué dijeron las autoridades.

El Metrotranvía llega a Parque Benegas: qué fecha prevén y qué planes hay para ampliar la extensión

El Metrotranvía llega a Parque Benegas: qué fecha prevén y qué planes hay para ampliar la extensión

X @diegocostarelli
Por Sitio Andino Política

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, anunció que el Metrotranvía pronto llegará a una localidad del Gran Mendoza. Además, este lunes, las autoridades pusieron en funcionamiento un nuevo parador inteligente en Estación Mendoza, en la intersección de Belgrano y Juan B. Justo, en Ciudad.

"En octubre vamos a llegar a Parque Benegas con el Metrotranvía. Esto es calidad de vida, y es devolverle tiempo a los ciudadanos que tienen que salir a trabajar, a la escuela, a pasear. En un transporte como este, viajan más seguros, más cómodos y en menos cantidad de tiempo", expresó Mema.

Nueva parada inteligente en Ciudad de Mendoza

Este lunes, Mema también inauguró un nuevo parador inteligente del Metrotranvía en la Estación Mendoza, ubicada en la intersección de Belgrano y Juan B. Justo, en Ciudad de Mendoza. De esta forma, el sistema alcanza las 20 estaciones inteligentes operativas en el Área Metropolitana.

Los paradores inteligentes son estaciones de preembarque que incorporan tecnología para ordenar y optimizar el acceso al Metrotranvía. Están equipados con molinetes electrónicos para validar el pasaje mediante SUBE, tarjetas o código QR, accesos automatizados, videovigilancia, cierre perimetral y monitoreo permanente del flujo de pasajeros.

“Inauguramos nuevos paradores inteligentes en el Metrotranvía de Mendoza, con cámaras de reconocimiento facial y detección de movimientos sospechosos conectadas al 911 y al sistema de control, además de áreas de preembarque para mejorar la seguridad y el cobro, especialmente protegiendo a los niños”, destacó Mema.

En paralelo a la habilitación del parador inteligente, continúan las obras de ampliación de la Estación Mendoza, que será el principal punto de integración de la red cuando entren en funcionamiento las nuevas etapas del Metrotranvía.

Con esta incorporación, el sistema alcanza las 20 estaciones inteligentes operativas en el Área Metropolitana.

Con esta incorporación, el sistema alcanza las 20 estaciones inteligentes operativas en el Área Metropolitana.

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez expresó: “Inauguramos la sexta estación del Metrotranvía en la Ciudad de Mendoza, beneficiando a miles de usuarios y ofreciendo una alternativa económica y eficiente. Es fruto de la planificación y el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios”.

Actualmente, las obras de ampliación hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo registran un avance cercano al 74%. Una vez finalizadas, Estación Mendoza se transformará en el punto multimodal desde donde convergerán los servicios provenientes de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo con los que continuarán hacia Ciudad, Las Heras y el Aeropuerto, permitiendo realizar trasbordos de manera ágil y eficiente.

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