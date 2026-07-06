El Metrotranvía llega a Parque Benegas: qué fecha prevén y qué planes hay para ampliar la extensión

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , anunció que el Metrotranvía pronto llegará a una localidad del Gran Mendoza. Además, este lunes, las autoridades pusieron en funcionamiento un nuevo parador inteligente en Estación Mendoza, en la intersección de Belgrano y Juan B. Justo , en Ciudad.

"En octubre vamos a llegar a Parque Benegas con el Metrotranvía. Esto es calidad de vida, y es devolverle tiempo a los ciudadanos que tienen que salir a trabajar, a la escuela, a pasear. En un transporte como este, viajan más seguros, más cómodos y en menos cantidad de tiempo", expresó Mema.

Además, el ministro indicó que el tramo del Metrotranvía que llegará hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo , podría inaugurarse el próximo año, pero antes harían habilitaciones parciales en Godoy Cruz .

Este lunes, Mema también inauguró un nuevo parador inteligente del Metrotranvía en la Estación Mendoza , ubicada en la intersección de Belgrano y Juan B. Justo , en Ciudad de Mendoza . De esta forma, el sistema alcanza las 20 estaciones inteligentes operativas en el Área Metropolitana.

Los paradores inteligentes son estaciones de preembarque que incorporan tecnología para ordenar y optimizar el acceso al Metrotranvía. Están equipados con molinetes electrónicos para validar el pasaje mediante SUBE, tarjetas o código QR, accesos automatizados, videovigilancia, cierre perimetral y monitoreo permanente del flujo de pasajeros.

Inauguramos el nuevo parador inteligente del Metrotranvía en la Estación Mendoza. Será parte de un sistema de modernización del transporte y se suma a las 20 estaciones que ya funcionan en la provincia.



Estas mejoras se complementan con las obras de extensión del Metrotanvía que… pic.twitter.com/cRX6Qz5bhE — Natalio Mema (@NatalioMema) July 6, 2026

“Inauguramos nuevos paradores inteligentes en el Metrotranvía de Mendoza, con cámaras de reconocimiento facial y detección de movimientos sospechosos conectadas al 911 y al sistema de control, además de áreas de preembarque para mejorar la seguridad y el cobro, especialmente protegiendo a los niños”, destacó Mema.

En paralelo a la habilitación del parador inteligente, continúan las obras de ampliación de la Estación Mendoza, que será el principal punto de integración de la red cuando entren en funcionamiento las nuevas etapas del Metrotranvía.



Con esta incorporación, el sistema alcanza las 20 estaciones inteligentes operativas en el Área Metropolitana. Prensa Gobierno de Mendoza

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez expresó: “Inauguramos la sexta estación del Metrotranvía en la Ciudad de Mendoza, beneficiando a miles de usuarios y ofreciendo una alternativa económica y eficiente. Es fruto de la planificación y el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios”.

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Actualmente, las obras de ampliación hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo registran un avance cercano al 74%. Una vez finalizadas, Estación Mendoza se transformará en el punto multimodal desde donde convergerán los servicios provenientes de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo con los que continuarán hacia Ciudad, Las Heras y el Aeropuerto, permitiendo realizar trasbordos de manera ágil y eficiente.