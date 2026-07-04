Karina Milei convocó a la mesa política y Diego Santilli debutará como jefe de Gabinete

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , convocó para el próximo martes a una n ueva reunión de la mesa política del oficialismo . Será el primer encuentro desde la renuncia de Manuel Adorni y marcará el debut de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el horario del encuentro aún no fue confirmado debido a que ese día podría jugar la Selección Argentina. Sin embargo, aseguraron que el objetivo principal será comenzar a delinear la agenda legislativa que el presidente Javier Milei pretende impulsar durante la segunda mitad del año.

Las reuniones de la mesa política de La Libertad Avanza permanecían suspendidas desde hacía tres semanas, en medio del desgaste interno que derivó en la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete.

El exfuncionario quedó envuelto en cuestionamientos luego de las denuncias por el crecimiento de su patrimonio y de sus propias declaraciones públicas sobre ahorros no declarados, situación que terminó debilitando su posición dentro del Gobierno.

El nuevo rol de Diego Santilli

Aunque Santilli ya participaba de estas reuniones cuando se desempeñaba como ministro del Interior, el encuentro del martes será el primero en el que asistirá como jefe de Gabinete y principal coordinador del equipo de ministros y funcionarios nacionales.

Su incorporación al nuevo cargo representa una de las principales modificaciones en el esquema político del Gobierno de Javier Milei de cara al segundo semestre.

La interna que frenó la mesa política

La última reunión de la mesa política se realizó el 11 de junio, pocos días antes de que Adorni reconociera públicamente haber ahorrado 500.000 dólares "en negro" para justificar la compra de inmuebles y viajes mediante inversiones en bitcoins.

Esa explicación no convenció a distintos sectores del oficialismo. Entre ellos, Patricia Bullrich cuestionó la debilidad de los argumentos ofrecidos por el entonces jefe de Gabinete, lo que profundizó las tensiones internas que finalmente desembocaron en su salida del Gobierno.

Con el regreso de estos encuentros y la llegada de Santilli a la coordinación del Gabinete, el oficialismo buscará reordenar su estrategia política y parlamentaria para afrontar la segunda parte del año.