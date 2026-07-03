El PRO propuso eliminar el descanso de invierno de los legisladores mendocinos

La diputada provincial por General Alvear del PRO , Cintia Gómez , presentó un proyecto para eliminar las dos semanas de receso en la Legislatura de Mendoza durante las vacaciones de invierno.

La iniciativa abrió un debate en torno al régimen de trabajo de los legisladores provinciales y los períodos de descanso que actualmente rigen dentro del Poder Legislativo.

La legisladora alvearense cuestionó la continuidad de este esquema y calificó el receso como un “privilegio” .

Con esta propuesta, Gómez busca que la Legislatura mantenga su actividad durante ese período y que se revise el funcionamiento interno del cuerpo legislativo.

Debate por el régimen de trabajo en la Legislatura de Mendoza

El planteo de la diputada del PRO puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre las condiciones laborales de los representantes provinciales y la necesidad de adecuar la dinámica legislativa a las demandas actuales de la sociedad.

La iniciativa ahora deberá ser analizada dentro de la Legislatura de Mendoza, donde se espera que genere posiciones a favor y en contra entre los distintos bloques políticos.