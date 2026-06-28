28 de junio de 2026
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Diego Santilli

Diego Santilli: del PRO al Gobierno libertario, el recorrido del nuevo jefe de Gabinete

Contador de profesión y con experiencia en la gestión porteña, el Congreso y el Ministerio del Interior, Diego Santilli fue elegido por Javier Milei para conducir la Jefatura de Gabinete.

Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete.

Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete.

Por Sitio Andino Política

Diego Santilli comenzó su carrera política en el Partido Justicialista, vinculado al espacio del expresidente Carlos Menem. Años más tarde se incorporó al proyecto encabezado por Mauricio Macri, convirtiéndose en uno de los fundadores del PRO.

Tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue uno de los primeros referentes del macrismo en respaldar al nuevo Gobierno y avanzar en un proceso de convergencia política con La Libertad Avanza.

Diego Santilli, un apellido ligado a la historia de River Plate

El nuevo jefe de Gabinete también pertenece a una familia con fuerte vínculo con el deporte. Su padre, Hugo Santilli, fue presidente de River Plate durante una de las etapas más exitosas de la institución.

Bajo su gestión, el club conquistó la Copa Libertadores, la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental en 1986. Además, Hugo Santilli ocupó la presidencia del Banco Nación durante el gobierno de Carlos Menem.

Formación académica y primeros cargos públicos

Conocido como "El Colo", Santilli se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a los 23 años.

Posteriormente amplió su formación en el exterior con estudios de Marketing en la Universidad de Berkeley, especializaciones en Mercados de Futuros y Opciones en Washington y en Administración y Gestión Pública en París.

Al regresar al país inició su carrera en la administración pública, donde ocupó distintos cargos en la Secretaría de Producción y Servicios, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones.

Su recorrido por la Ciudad de Buenos Aires

A lo largo de su trayectoria también presidió el Banco Ciudad y fue legislador porteño, diputado nacional y senador.

En 2009 asumió como ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires y, en 2015, Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como compañero de fórmula para la Vicejefatura de Gobierno.

Durante esa gestión estuvo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño hasta 2021, cuando fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Del PRO al Gobierno de Javier Milei

En 2023 compitió en las elecciones primarias del PRO como precandidato a gobernador bonaerense, donde fue derrotado por Néstor Grindetti.

Un año después encabezó la lista de La Libertad Avanza como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras la salida de José Luis Espert.

Pocos días después de resultar electo legislador, el presidente Javier Milei lo convocó para asumir como ministro del Interior, cargo que ocupó desde el 10 de noviembre de 2025.

Ahora, con su designación como jefe de Gabinete, Santilli afrontará el desafío de coordinar la gestión nacional, fortalecer la relación con las provincias y mejorar la articulación política del oficialismo en el Congreso.

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