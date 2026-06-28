Tras la renuncia de Adorni, ATE pidió despedir a 249 trabajadores incorporados durante su gestión

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó al Gobierno nacional que avance con la desvinculación de los 249 empleados que, según denunció el gremio, fueron incorporados durante la gestión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni . El sindicato aseguró que se trata de "familiares, amigos y allegados" del exfuncionario y sostuvo que muchos de ellos perciben salarios millonarios sin cumplir funciones.

El planteo fue realizado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , quien, tras la renuncia de Adorni, afirmó que el Ejecutivo debe revisar las designaciones realizadas durante su gestión. "Son centenares los que perciben ingresos mensuales millonarios sin brindar una contraprestación", sostuvo.

ATE AHORA EXIGE QUE SE VAYAN LOS 249 FAMILIARES, AMIGOS Y ALLEGADOS QUE ADORNI METIÓ AL ESTADO!! Desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados,… pic.twitter.com/fjSDKKSbl5

En ese contexto, Aguiar también responsabilizó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y le pidió que "no se haga la distraída" frente a la existencia de presuntos "ñoquis" dentro de la administración pública.

JULIO 30 El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, se encaminan a anunciar un paro nacional para el próximo 7 de agosto, san cayetano. Juan Varga.jpg Aguiar también responsabilizó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y le pidió que "no se haga la distraída".

"Conoce bien cada una de las incorporaciones en la administración pública que ordenó el ex jefe de Gabinete. Nosotros habíamos advertido que el nuevo mecanismo de ingreso al Estado que Federico Sturzenegger tanto propagandizó de transparente no tenía nada y que solo alentaba el ingreso de militantes de La Libertad Avanza", afirmó.

El dirigente gremial agregó que las dependencias que estaban bajo la órbita de Adorni "se encuentran saturadas" de personal cuyos salarios, según denunció, "en todos los casos superan los 2 millones de pesos". Además, cuestionó que los trabajadores incorporados "no tienen experiencia y su presencia no resulta necesaria".

Denuncias por aumento del presupuesto y designaciones

Aguiar también sostuvo que durante el año pasado Karina Milei incrementó en un 46,4% el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios, entonces conducida por Adorni, hasta superar los 30.000 millones de pesos anuales.

Asimismo, aseguró que la planta de personal del área creció un 25% durante los primeros meses de gestión, alcanzando un total de 249 empleados. Entre ellos mencionó al tuitero Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe, y señaló que figura entre los beneficiarios de créditos para militantes libertarios por más de 112.948.000 pesos.

El secretario general de ATE también recordó el caso de Francisco Adorni, hermano del exfuncionario, quien fue designado inicialmente en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente promovido a la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

El mensaje de Aguiar tras la renuncia de Adorni

Luego de que Manuel Adorni formalizara su renuncia y la difundiera a través de sus redes sociales, Aguiar publicó un mensaje en su cuenta de X, coincidiendo con la celebración del Día del Trabajador del Estado. "Lo que es el karma, Manuel. Te vas justo en el Día del Trabajador del Estado. Después de festejar los despidos, qué lindo regalito nos hiciste. ¡Muy feliz día!", escribió el dirigente sindical.

Embed Lo que es el karma Manuel!! Te vas justo en el Día del Trabajador del Estado!! Después de festejar los despidos, que lindo regalito nos hiciste!!



Muy feliz día https://t.co/JFy5xXPE88 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 27, 2026

En el cierre de sus declaraciones, Aguiar calificó la salida del exfuncionario como un final "triste y vergonzoso" y aseguró que Adorni "no tenía autoridad moral" para continuar en el Gobierno, al recordar que fue "el vocero de los despidos y los recortes en el Estado". Además, lanzó duras acusaciones contra la administración nacional.

"Este Gobierno, en tan solo dos años y con las graves irregularidades conocidas, demostró ser el más corrupto de la historia. Empezando por el Presidente y hasta el último secretario de Estado. Las políticas de austeridad de las que hablaban siempre fueron una mentira. Llegaron al poder para robar y rápidamente se convirtieron en esa casta que dijeron que iban a terminar. La Justicia tiene que seguir con la investigación a fondo y además indagar al resto de los integrantes del gabinete. Están todos sucios", concluyó.