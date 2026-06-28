28 de junio de 2026
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Myriam Bregman

Myriam Bregman afirmó que la renuncia de Manuel Adorni era "inevitable"

Myriam Bregman cuestionó la permanencia de Manuel Adorni en el Ejecutivo y aseguró que el oficialismo buscó garantizarle "impunidad" antes de aceptar su renuncia.

Myriam Bregman habló sobre la renuncia de Manuel Adorni.

Myriam Bregman habló sobre la renuncia de Manuel Adorni.

En declaraciones a Splendid AM 990, la legisladora consideró que la salida del exfuncionario responde a una estrategia política del oficialismo y afirmó que su permanencia terminó profundizando el desgaste del Gobierno.

Myriam Bregman: "Buscaron impunidad"

Bregman sostuvo que, tras los hechos que involucraron a Adorni, el oficialismo comenzó a perder respaldo político.

"Desde que ocurrió el hecho con Adorni, el Gobierno empezó a perder un capital político enorme", afirmó.

Además, recordó que la administración nacional ya había atravesado otras crisis, como el denominado caso Libra, aunque consideró que el entonces jefe de Gabinete terminó concentrando gran parte del costo político por su exposición pública.

"Era la arrogancia de este Gobierno, se burlaba de las personas con discapacidad y agredía a quienes pensábamos distinto. Siempre supe que su final estaba escrito porque esa arrogancia no se condice con la realidad", expresó.

En ese sentido, cuestionó la decisión del Ejecutivo de sostenerlo en funciones.

"Buscaron impunidad", afirmó, al sostener que desde el cargo podía ejercer influencia, de manera explícita o implícita, sobre el desarrollo de las investigaciones judiciales.

Cuestionamientos al momento elegido para la renuncia

La dirigente también puso en duda el momento en que se anunció la salida de Adorni y aseguró que la decisión fue cuidadosamente planificada.

"Yo dije hace bastante tiempo que iban a esperar el Mundial y el día que más les conviniera. Casualmente ocurrió un sábado en el que jugaba Argentina, para que la gente estuviera con la cabeza en otro lado", sostuvo.

"El problema no es solo Manuel Adorni"

Por último, Bregman advirtió que, a su criterio, la atención pública no debería centrarse únicamente en el exjefe de Gabinete.

"Hay un riesgo de que ahora quieran concentrar todo en él y que el resto del Gobierno continúe igual. El problema no es solo Adorni, sino el modelo que representa", concluyó.

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