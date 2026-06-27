La interna peronista estalló: Axel Kicillof le respondió a Máximo Kirchner y tomó distancia de Cristina

El peronismo vuelve a exhibir sus diferencias internas en medio de un proceso de reconstrucción política que busca consolidarse como una alternativa de cara a las elecciones de 2027 . Esta vez, la tensión quedó expuesta luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , respondiera a las críticas de Máximo Kirchner , quien lo cuestionó por su supuesta falta de respaldo a Cristina .

Sin embargo, desde el entorno del mandatario bonaerense, en cambio, sostienen que buscan construir una alianza política basada en una relación de igualdad y no de " sumisión ".

Las diferencias volvieron a quedar en evidencia tras el acto realizado en Parque Lezama , convocado para reclamar la liberación de Cristina Kirchner . Allí, Máximo Kirchner pronunció un discurso en el que, sin mencionar de manera directa a Axel Kicillof , marcó una diferencia entre quienes impulsan a la exmandataria como candidata y quienes, según su visión, no expresan el mismo nivel de respaldo .

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en el entorno del gobernador bonaerense interpretaron ese acto como " un antes y un después" en la relación con el sector político alineado con Cristina Kirchner. Además, remarcaron que la intención es mantener un vínculo "de igual a igual" con la expresidenta, aunque " no de sumisión".

Desde esa perspectiva, consideran que el acto en Parque Lezama dejó en claro el planteo del kirchnerismo duro, con la eventual candidatura de Cristina y consolidar a Máximo Kirchner como principal conductor político del espacio.

Embed Seguimos sumando fuerzas, seguimos organizando la esperanza, seguimos construyendo una alternativa. pic.twitter.com/2iHFBTW6aW — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) June 26, 2026

Las tensiones también se trasladaron al Senado bonaerense. Tras la última sesión, el jefe del bloque oficialista, Sergio Berni, y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, manifestaron públicamente su respaldo al liderazgo de Cristina Kirchner y expresaron críticas al funcionamiento político del oficialismo provincial. Los cruces internos escalaron hasta que la vicegobernadora Verónica Magario intervino para ordenar el debate.

Desde el axelismo sostienen que el Senado bonaerense se convirtió en un escenario donde distintos sectores buscan dirimir diferencias políticas y plantear reclamos públicos al gobernador.

En ese sentido, los dirigentes cercanos a Kicillof aseguran compartir el reclamo por la situación judicial de la exmandataria, pero aclaran que eso no implica adherir a la estrategia política expresada tanto en el acto de Parque Lezama como en los planteos realizados dentro del Senado. Su postura, afirman, es construir una relación política entre pares, sin subordinaciones.

Respecto de la crítica de Máximo, quien afirmó que "los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla", referentes del entorno del gobernador señalaron que existe una " absoluta disposición" para visitar a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Más allá de las diferencias, Kicillof continúa siendo uno de los principales dirigentes mencionados para liderar las listas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en las elecciones de 2027. Sin embargo, las tensiones con el kirchnerismo más cercano a Cristina Kirchner siguen marcando el presente del espacio y dejan en evidencia las dificultades para alcanzar una estrategia común.

Fuente: NA.