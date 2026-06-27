27 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Axel Kicillof

La interna peronista estalló: Axel Kicillof le respondió a Máximo Kirchner y tomó distancia de Cristina

La interna del peronismo volvió a quedar expuesta luego de que el gobernador bonaerense respondiera a las críticas de Máximo Kirchner por el rol de Cristina Kirchner en la reorganización del espacio político.

La interna peronista estalló: Axel Kicillof le respondió a Máximo Kirchner y tomó distancia de Cristina

La interna peronista estalló: Axel Kicillof le respondió a Máximo Kirchner y tomó distancia de Cristina

Por Sitio Andino Política

El peronismo vuelve a exhibir sus diferencias internas en medio de un proceso de reconstrucción política que busca consolidarse como una alternativa de cara a las elecciones de 2027. Esta vez, la tensión quedó expuesta luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondiera a las críticas de Máximo Kirchner, quien lo cuestionó por su supuesta falta de respaldo a Cristina.

Sin embargo, desde el entorno del mandatario bonaerense, en cambio, sostienen que buscan construir una alianza política basada en una relación de igualdad y no de "sumisión".

Interna en La Cámpora: ¿con o sin Cristina?

Las diferencias volvieron a quedar en evidencia tras el acto realizado en Parque Lezama, convocado para reclamar la liberación de Cristina Kirchner. Allí, Máximo Kirchner pronunció un discurso en el que, sin mencionar de manera directa a Axel Kicillof, marcó una diferencia entre quienes impulsan a la exmandataria como candidata y quienes, según su visión, no expresan el mismo nivel de respaldo.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en el entorno del gobernador bonaerense interpretaron ese acto como " un antes y un después" en la relación con el sector político alineado con Cristina Kirchner. Además, remarcaron que la intención es mantener un vínculo "de igual a igual" con la expresidenta, aunque " no de sumisión".

Desde esa perspectiva, consideran que el acto en Parque Lezama dejó en claro el planteo del kirchnerismo duro, con la eventual candidatura de Cristina y consolidar a Máximo Kirchner como principal conductor político del espacio.

Embed

Las tensiones también se trasladaron al Senado bonaerense. Tras la última sesión, el jefe del bloque oficialista, Sergio Berni, y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, manifestaron públicamente su respaldo al liderazgo de Cristina Kirchner y expresaron críticas al funcionamiento político del oficialismo provincial. Los cruces internos escalaron hasta que la vicegobernadora Verónica Magario intervino para ordenar el debate.

Desde el axelismo sostienen que el Senado bonaerense se convirtió en un escenario donde distintos sectores buscan dirimir diferencias políticas y plantear reclamos públicos al gobernador.

En ese sentido, los dirigentes cercanos a Kicillof aseguran compartir el reclamo por la situación judicial de la exmandataria, pero aclaran que eso no implica adherir a la estrategia política expresada tanto en el acto de Parque Lezama como en los planteos realizados dentro del Senado. Su postura, afirman, es construir una relación política entre pares, sin subordinaciones.

Respecto de la crítica de Máximo, quien afirmó que "los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla", referentes del entorno del gobernador señalaron que existe una " absoluta disposición" para visitar a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Más allá de las diferencias, Kicillof continúa siendo uno de los principales dirigentes mencionados para liderar las listas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en las elecciones de 2027. Sin embargo, las tensiones con el kirchnerismo más cercano a Cristina Kirchner siguen marcando el presente del espacio y dejan en evidencia las dificultades para alcanzar una estrategia común.

Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Con su salida sentenciada, se conoce la compra de Adorni de un monitor gamer de $5 millones

Piden detener a Insaurralde y Cirio: el escándalo de los dólares suma máxima tensión

Las cartas están echadas para Manuel Adorni: su salida del Gobierno es casi un hecho

Golpe judicial para la AFA: Tapia y Toviggino quedaron a un paso del juicio oral

El canal de San Rafael que será renovado para evitar pérdidas de agua

Hebe Casado respaldó la renuncia de Esteban Bullrich al PRO: "Coincido"

La fuerte frase de Javier Milei sobre Manuel Adorni y su situación judicial

La Corte rechazó el planteo del Gobierno y las universidades celebran: qué implica la resolución

Lee además
Javier Milei se reune con Manuel Adorni este sábado.

Reunión decisiva en Olivos: Javier Milei define si Manuel Adorni sigue o se va
Macri, otra vez duro con Adorni.

Macri volvió a apuntar contra Adorni y pidió su salida: "Hace daño al cambio"
LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei se reune con Manuel Adorni este sábado.

Reunión decisiva en Olivos: Javier Milei define si Manuel Adorni sigue o se va

Las Más Leídas

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

¿Quién deja Gran Hermano? Así está la encuesta antes de la gala de eliminación

Sorpresa en Gran Hermano: las encuestas anticipan un posible eliminado

Sistema de videovigilancia en Mendoza. video

Video: el particular método que utilizaron dos hombres para llevarse un objeto robado en Guaymallén

Murió Ernestina Pais en un accidente ferroviario. video

Qué encontraron los peritos en la autopsia de Ernestina Pais tras el choque con el tren

Hallaron a una pareja inconsciente en su casa de Las Heras: ambos están en terapia intensiva

Conmoción en Las Heras: una pareja fue rescatada inconsciente de su vivienda