Mauricio Macri pidió la renuncia de Adorni y advirtió que el caso afecta la confianza en el Gobierno

La presión de Mauricio Macri por la salida de Adorni
En medio de los rumores sobre la continuidad del funcionario, Macri fue contundente: “El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras”, afirmó, en el caso de que se avance en comisiones si el exvocero se mantiene en el cargo. Y dejó en claro que el espacio busca avanzar con medidas concretas en el Congreso.
Además, insistió —como cuando fue consagrado en el cargo— en su cuestionamiento al nombramiento del jefe de Gabinete: “Hay que llegar a los cargos por antecedentes y no por lealtad ciega”, remarcó.
Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y…
El expresidente ya había manifestado su desacuerdo con la designación de Adorni y ahora redobló la presión en un contexto de creciente tensión política.
El impacto del caso Adorni en el Gobierno, según Mauricio Macri
Macri también apuntó al efecto político que genera la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. “Este ruido no permite que comentemos los avances que el país tuvo”, lamentó, en referencia a la situación económica y a las medidas del Ejecutivo.
En esa línea, sostuvo que la permanencia del funcionario “termina destruyendo el cambio” y desvía el foco de la agenda del Gobierno.
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Mauricio Macri ya había advertido a Javier Milei sobre la inconveniencia de elegir a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete.
El rol del PRO y la relación con Javier Milei
Durante su discurso, Macri buscó posicionar al PRO como una fuerza clave dentro del escenario político actual, pero marcando diferencias con la administración de Javier Milei.
“No somos un paso atrás, somos el próximo paso”, afirmó, en tono de campaña, y agregó que el partido continuará acompañando iniciativas que considere positivas. Sin embargo, aclaró: “Estamos apoyando una idea de cambio, un rumbo, no a un gobierno”.