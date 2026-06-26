Mauricio Macri pidió la renuncia de Adorni y advirtió que el caso afecta la confianza en el Gobierno

El expresidente Mauricio Macri volvió a endurecer su postura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , al pedir su salida del Gobierno y advertir que el caso judicial que lo involucra está afectando la confianza en la gestión . El funcionario presentaría su renuncia en las próximas horas .

“ Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza ”, sostuvo el líder del PRO durante un acto partidario en Mar del Plata.

“Mantener a Adorni destruye el cambio” Mauricio Macri señaló que “el PRO no cambió de opinión” y sostuvo: “El partido va a votar por la interpelación en ambas Cámaras”. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/HnFunYYkQX

En medio de los rumores sobre la continuidad del funcionario, Macri fue contundente: “ El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras ”, afirmó, en el caso de que se avance en comisiones si el exvocero se mantiene en el cargo. Y dejó en claro que el espacio busca avanzar con medidas concretas en el Congreso.

Además, insistió —como cuando fue consagrado en el cargo— en su cuestionamiento al nombramiento del jefe de Gabinete: “Hay que llegar a los cargos por antecedentes y no por lealtad ciega”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385&partner=&hide_thread=false Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

El expresidente ya había manifestado su desacuerdo con la designación de Adorni y ahora redobló la presión en un contexto de creciente tensión política.

El impacto del caso Adorni en el Gobierno, según Mauricio Macri

Macri también apuntó al efecto político que genera la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. “Este ruido no permite que comentemos los avances que el país tuvo”, lamentó, en referencia a la situación económica y a las medidas del Ejecutivo.

En esa línea, sostuvo que la permanencia del funcionario “termina destruyendo el cambio” y desvía el foco de la agenda del Gobierno.

image.png Mauricio Macri ya había advertido a Javier Milei sobre la inconveniencia de elegir a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete.

El rol del PRO y la relación con Javier Milei

Durante su discurso, Macri buscó posicionar al PRO como una fuerza clave dentro del escenario político actual, pero marcando diferencias con la administración de Javier Milei.

“No somos un paso atrás, somos el próximo paso”, afirmó, en tono de campaña, y agregó que el partido continuará acompañando iniciativas que considere positivas. Sin embargo, aclaró: “Estamos apoyando una idea de cambio, un rumbo, no a un gobierno”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/2070643584689139854&partner=&hide_thread=false "Nosotros no somos un paso atrás. Somos el próximo paso y necesitamos que todos ustedes estén activos con planes para su ciudad, para su provincia, para la Argentina" @mauriciomacri.@proargentina pic.twitter.com/r3CoAcRn5F — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) June 26, 2026

En ese contexto, también se evidenció el distanciamiento entre Macri y Milei, cuya relación se enfrió en los últimos meses tras la salida de funcionarios clave y la falta de diálogo político.

El acto en Mar del Plata formó parte de la estrategia del PRO para reposicionarse de cara a las próximas elecciones, con Macri nuevamente en el centro de la escena.

En ese marco, el exmandatario advirtió sobre los riesgos políticos del momento: “El cambio no está garantizado. El populismo puede volver”, señaló.