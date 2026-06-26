27 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Mauricio Macri

Mauricio Macri pidió la renuncia de Adorni y advirtió que el caso afecta la confianza en el Gobierno

El expresidente cuestionó al jefe de Gabinete en un acto del PRO y confirmó que impulsarán su interpelación en el Congreso.

Macri, otra vez duro con Adorni.

Macri, otra vez duro con Adorni.

Foto: Prensa PRO

Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza”, sostuvo el líder del PRO durante un acto partidario en Mar del Plata.

La presión de Mauricio Macri por la salida de Adorni

En medio de los rumores sobre la continuidad del funcionario, Macri fue contundente: “El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras”, afirmó, en el caso de que se avance en comisiones si el exvocero se mantiene en el cargo. Y dejó en claro que el espacio busca avanzar con medidas concretas en el Congreso.

Además, insistió —como cuando fue consagrado en el cargo— en su cuestionamiento al nombramiento del jefe de Gabinete: “Hay que llegar a los cargos por antecedentes y no por lealtad ciega”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385&partner=&hide_thread=false

El expresidente ya había manifestado su desacuerdo con la designación de Adorni y ahora redobló la presión en un contexto de creciente tensión política.

El impacto del caso Adorni en el Gobierno, según Mauricio Macri

Macri también apuntó al efecto político que genera la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. “Este ruido no permite que comentemos los avances que el país tuvo”, lamentó, en referencia a la situación económica y a las medidas del Ejecutivo.

En esa línea, sostuvo que la permanencia del funcionario “termina destruyendo el cambio” y desvía el foco de la agenda del Gobierno.

image.png
Mauricio Macri ya había advertido a Javier Milei sobre la inconveniencia de elegir a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete.

Mauricio Macri ya había advertido a Javier Milei sobre la inconveniencia de elegir a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete.

El rol del PRO y la relación con Javier Milei

Durante su discurso, Macri buscó posicionar al PRO como una fuerza clave dentro del escenario político actual, pero marcando diferencias con la administración de Javier Milei.

No somos un paso atrás, somos el próximo paso”, afirmó, en tono de campaña, y agregó que el partido continuará acompañando iniciativas que considere positivas. Sin embargo, aclaró: “Estamos apoyando una idea de cambio, un rumbo, no a un gobierno”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/2070643584689139854&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, también se evidenció el distanciamiento entre Macri y Milei, cuya relación se enfrió en los últimos meses tras la salida de funcionarios clave y la falta de diálogo político.

El acto en Mar del Plata formó parte de la estrategia del PRO para reposicionarse de cara a las próximas elecciones, con Macri nuevamente en el centro de la escena.

En ese marco, el exmandatario advirtió sobre los riesgos políticos del momento: “El cambio no está garantizado. El populismo puede volver”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2070642778942349587&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Las cartas están echadas para Manuel Adorni: su salida del Gobierno es casi un hecho

Golpe judicial para la AFA: Tapia y Toviggino quedaron a un paso del juicio oral

El canal de San Rafael que será renovado para evitar pérdidas de agua

Hebe Casado respaldó la renuncia de Esteban Bullrich al PRO: "Coincido"

La fuerte frase de Javier Milei sobre Manuel Adorni y su situación judicial

La Corte rechazó el planteo del Gobierno y las universidades celebran: qué implica la resolución

Con mensaje de recambio profundo, asumieron las nuevas autoridades de la UTN San Rafael

Argentina volvió a exigir negociaciones por Malvinas y apuntó contra la presencia militar británica en las islas

Lee además
Adorni, con un pie y medio afuera del Gabinete.

Con su salida sentenciada, se conoce la compra de Adorni de un monitor gamer de $5 millones
La expareja, complicada en la Justicia.

Piden detener a Insaurralde y Cirio: el escándalo de los dólares suma máxima tensión
LO QUE SE LEE AHORA
El Jefe de Gabinete atravesaría sus últimas horas en el Gobierno.

Las cartas están echadas para Manuel Adorni: su salida del Gobierno es casi un hecho

Las Más Leídas

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

¿Se adelantan las vacaciones de invierno en Mendoza por el frío extremo? Esto dice la DGE.

Frío extremo en Mendoza: la decisión de la DGE con las vacaciones

Trágico accidente vial en inmediaciones al Parque Metropolitano de Maipú.

Un muerto tras un choque frontal en el Parque Metropolitano de Maipú

Malestar de familiares de General Alvear por irregularidades en el cementerio municipal. video

Denuncias en el cementerio de General Alvear: la palabra del abogado de las familias afectadas

Hallaron a una pareja inconsciente en su casa de Las Heras: ambos están en terapia intensiva

Conmoción en Las Heras: una pareja fue rescatada inconsciente de su vivienda