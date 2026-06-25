Argentina volvió a reclamar por las Islas Malvinas y repudió la explotación de recursos y la presencia militar

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto , Pablo Quirno , volvió a solicitar la apertura del diálogo con el Reino Unido por la causa sobre las Islas Malvinas . Esta vez, lo hizo ante el Comité de Descolonización de Organización de las Naciones Unidas (ONU) .

"La resolución, adoptada por consenso y copatrocinada por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité, vuelve a poner de manifiesto el firme respaldo de la comunidad internacional a la posición argentina. Numerosos países de diversas regiones expresaron su apoyo a la reanudación de negociaciones y a los derechos soberanos de la Argentina , reafirmando el carácter colonial 'especial y particular' de la Cuestión Malvinas ", indica el comunicado oficial de Cancillería.

En su exposición, Quirno dejó clara la posición nacional y el "compromiso irrenunciable" del país con la recuperación de las islas del Atlántico Sur. "La República Argentina sostiene con plena convicción histórica y jurídica su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, territorios que se encuentran ilegalmente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1833", manifestó.

Además, aclaró que la ocupación del territorio nunca fue consentida por la Argentina: "Quebró la integridad territorial argentina, expulsó a las autoridades y a la población legítimamente establecida, procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos".

La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho. La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho.

Durante su exposición, el canciller indicó que actualmente en las islas viven cerca de 3.000 habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí. "Se encuentran destacados aproximadamente 1.200 soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación", alertó, mientras que calificó como "desproporcionada" la presencia militar.

Embed Como Canciller argentino asumo con orgullo y responsabilidad la tarea de representar la voz de un país que aspira a recuperar el pleno ejercicio de su soberanía sobre la totalidad de su territorio.



La Cuestión Malvinas trasciende gobiernos. La Argentina continuará su camino con… pic.twitter.com/PSQEUmLVQb — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 25, 2026

Quirno también reclamó por el patrimonio natural que el Reino Unido explota en las islas. "Otorga de manera unilateral, ilegal e ilegítima licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa", indicó.

Nuestro país reafirma su compromiso con la solución pacífica a las controversias, con el multilateralismo eficaz y con un orden internacional basado en reglas. Nuestro país reafirma su compromiso con la solución pacífica a las controversias, con el multilateralismo eficaz y con un orden internacional basado en reglas.

A su vez, resaltó que los argumentos del Reino Unido en defensa de la ocupación han cambiado a lo largo de los años: "El hecho que dio origen a esta controversia permanece inalterado. El derecho internacional no puede aceptar que el tiempo transforme una usurpación en soberanía".

Por último, aclaró que Argentina "continuará su camino con firmeza, templanza y una determinación inalterable de alcanzar una solución pacífica y definitiva a esta controversia". "Las islas Malvinas laten para siempre en el corazón de nuestra Nación. Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas", manifestó.