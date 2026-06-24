24 de junio de 2026
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Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Nacional de Cuyo: Ana Sisti analizó los motivos del triunfo electoral peronista

Ana Sisti dialogó con Aconcagua Radio sobre el triunfo de la fórmula que integró con Adriana García para el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo.

Universidad Nacional de Cuyo: Ana Sisti analizó los motivos del triunfo electoral.

Universidad Nacional de Cuyo: Ana Sisti analizó los motivos del triunfo electoral.

 Por Aconcagua Radio

La fórmula de Adriana García y Ana Sisti resultó electa y será quienes conduzcan la Universidad Nacional de Cuyo los próximos cuatro años. En diálogo con Aconcagua Radio, la nueva vicerrectora afirmó: "Esperábamos ganar, pero no esperábamos este resultado y esta diferencia entre las dos listas".

En balotaje, el pasado martes, "Encuentro Plural" superó a "Sumar Universidad", encabezada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, con el 53,5% de los votos, por encima de los 46,5% obtenidos por el oficialismo. De esta manera, se terminaron doce años de gestión radical.

Respecto a los motivos de la victoria, Sisti analizó: "Por un lado, el tema del financiamiento o del desfinanciamiento que hoy tienen las universidades nacionales, pero creo que también hay otro punto que tiene que ver con la gestión y con la escucha, con el bienestar de la comunidad, con la posibilidad de diálogo, de trabajo colaborativo, que creo también surgió muchísimo durante el recorrido en la campaña como una necesidad".

Adriana García triunfo balotaje, Matías Stevanato
El peronismo celebró con la fórmula ganadora.

El peronismo celebró con la fórmula ganadora.

Además, se refirió a la situación laboral de los docentes y del DAMSU. "Hay una realidad, el Damsu se nutre de los salarios docentes y no docentes. Es una realidad que el salario de las universidades públicas ha quedado muy por debajo de la inflación que venimos teniendo, no en este último tiempo, pero sí desde hace varios años. Entonces eso obviamente va modificando la situación de las prestaciones, y a eso le sumas la desregularización del sistema de salud, donde las prestaciones han eclosionado y han elevado sus costos y demás a precios imposibles de sostener".

El futuro de la Universidad Nacional de Cuyo

La vicerrectora electa señaló cuáles serán las primeras acciones que tendrán por delante. "Con Adriana lo que hemos hablado que lo primero que tenemos que trabajar es con la comunidad de la universidad. Tenemos que poder tener una universidad que siga teniendo voz porque creemos que eso también ha sido una debilidad en este último tiempo. Hay que poder discutir los temas que son importantes, no sólo universitarios sino para la comunidad mendocina y nacional", declaró.

Sobre la celebración del peronismo tras el triunfo y cómo gestionarán la UNCuyo: "Uno puede tener una afiliación partidaria, yo en lo personal no tengo ninguna, pero cada uno puede tenerla, lo que no puede pasar es que sea el gobierno de turno el que tome las decisiones al interior de la universidad. Uno puede ser radical, peronista, de izquierda o derecha, pero en la universidad la política tiene que ser política universitaria, no partidaria".

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio

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