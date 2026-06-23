La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

Tras doce años de conducción radical , la oposición en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se impuso en el balotaje celebrado este martes y Adriana García será la rectora por los próximos cuatro años . La acompañará como vicerrectora la actual decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti . La propuesta de "Encuentro Plural", ligada al peronismo , obtiene una diferencia de entre seis y ocho puntos por encima de "Sumar Universidad", que llevó al actual vicerrector Gabriel Fidel como cabeza de lista. Conocido el escrutinio oficial, la tendencia se ratificó y la distancia entre ganadores y perdedores se amplió a siete puntos (53,5% a 46,5%) .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Educación | Estudiantes y militantes festejaron en la Universidad Nacional de Cuyo tras el triunfo de "Encuentro Plural" en el balotaje de la UNCuyo, que le dio la rectoría a Adriana García y puso fin a doce años de conducción radical en la universidad. Bombos y euforia marcaron la celebración de quienes acompañaron la candidatura opositora, en una jornada histórica para la casa de estudios mendocina. #UNCuyo #Elecciones #Mendoza"

La tercera fue la vencida para la exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras (2008-2014) , quien ya se había presentado para el cargo en 2018 y 2022, perdiendo ajustadamente en el último turno electoral. La también exsecretaria académica del Rectorado (2014-2018) había quedado muy bien parada tras la primera vuelta, en la que se ubicó segunda, pero con un escenario positivo , teniendo en cuenta el porcentaje obtenido por su lista, y el que alcanzaron las otras propuestas, que en campaña se habían mostrado críticas del oficialismo.

En el acto de cierre del espacio, García y Sisti se mostraron con la otra fórmula peronista , ligada al kirchnerismo y que se unió a Libres del Sur (encabezada por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé), por lo que en la previa aglutinó a todo el voto vinculado al PJ dentro de la Universidad . Ese movimiento fue clave para exhibir unidad —la que hoy no se advierte en otros ámbitos de la política— antes de la segunda vuelta.

Tras los comicios del 9 de junio, García había realizado un análisis que —a la vista de los resultados finales— era acertado: "Más del 60% de la comunidad universitaria quiere un cambio". Si bien la nómina que llevó a Ismael Farrando había sellado un convenio con Fidel en la antesala del balotaje, muchos de sus votantes no siguieron esa línea y apoyaron a Encuentro Plural.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Educación | Adriana García fue electa rectora de la UNCuyo en el balotaje de este martes, poniendo fin a doce años de conducción radical al frente de la institución. La exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras encabezó la lista de "Encuentro Plural" y reemplazará a Esther Sánchez hasta 2030. García será acompañada por Ana Sisti, actual decana de la Facultad de Educación, como vicerrectora. La propuesta opositora se impuso por una diferencia de entre cuatro y seis puntos sobre "Sumar Universidad", la lista oficialista encabezada por el actual vicerrector Gabriel Fidel. @facularosa_ Leé todos los detalles en sitioandino.com #UNCuyo #Elecciones #Mendoza" View this post on Instagram

La victoria del peronismo, que no conducía el Rectorado desde 2014 (Arturo Somoza fue el último identificado con el PJ que ocupó el cargo), es una dura derrota para el radicalismo y Alfredo Cornejo, que había apostado por un perfil más político que el de Sánchez, y una figura 100% Franja Morada, como lo es Fidel. La fórmula ganadora asumirá en agosto.

García/Sisti lograron contundentes victorias en las facultades de Ciencias Políticas, Artes y Diseño, Filosofía y Letras y Educación. Pero la llave de la amplia diferencia que le sacó la oposición al oficialismo estuvo en el claustro docente, el de mayor peso electoral. En varias unidades académicas donde el peronismo no ganó, sí lo hizo en esa categoría o la distancia fue menor que la que mostró el dato general.

Quién es Adriana García, la nueva rectora de la UNCUyo

Licenciada en Historia, García es profesora y especialista en Docencia Universitaria. Cuenta con una extensa trayectoria académica, con fuerte desarrollo en la enseñanza, la investigación y la gestión universitaria.

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Fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras durante dos períodos consecutivos (2008-2014). Además, se desempeñó como secretaria académica del Rectorado entre 2014 y 2018, durante la gestión del radical Daniel Pizzi. Previamente ocupó distintos roles en la misma unidad académica, como consejera directiva y secretaria académica.

Fue coordinadora del Ingreso de la FFyL y tutora estudiantil. En el nivel medio, ejerció la docencia en instituciones públicas y privadas, y fue vicedirectora del Colegio Universitario Central.

Adriana García Ana Sisti acto cierre campaña Adriana García será rectora de la UNCuyo hasta 2030. Foto: Prensa Encuentro Plural

En paralelo, ha desarrollado una actividad como docente-investigadora, desde adscripta hasta profesora titular efectiva. Ha dirigido proyectos de investigación en áreas vinculadas a la teoría de la historia, la didáctica y la práctica profesional, y es autora de seis libros y publicaciones científicas.

En su discurso, García enfatiza la necesidad de “recuperar” una universidad menos atravesada por la política partidaria. En ese sentido, planteó la necesidad de reconstruir vínculos hacia adentro de la universidad y recuperar un “equilibrio de voces” en la toma de decisiones.

Entre sus principales lineamientos, García propone fortalecer el perfil académico de la UNCuyo, con mayor articulación entre investigación, docencia y sectores socioproductivos, así como una vinculación más estrecha con el sistema educativo provincial. También plantea revisar la estructura de gestión y la planta de cargos, priorizando criterios de carrera administrativa y transparencia.

Adriana García, candidata a rectora UNCuyo Adriana García había sido candidata a rectora en 2018 y 2022. La tercera fue la vencida. Foto: Yemel Fil

Además, promueve una universidad más conectada con la salida laboral de sus egresados, con carreras y planes de estudio adaptados a los cambios del contexto, y una mayor integración con los procesos de transformación educativa, especialmente en la formación docente.

En relación a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, destaca que se trata de un "desgaste" deliberado, y había acusado al Ejecutivo provincial de ser "cómplice del castigo a las universidades" por su sociedad política con La Libertad Avanza.