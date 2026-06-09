9 de junio de 2026
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Balotaje

Hay balotaje en la UNCuyo: Gabriel Fidel y Adriana García se medirán en segunda ronda

El candidato del oficialismo y la aspirante de "Encuentro Plural" (peronismo) volverán a enfrentarse el 23 de junio para definir quién reemplaza a Esther Sánchez. Insultos al gobernador cuando fue a votar.

El actual vicerrector y la exdecana de Filosofía y Letras quedaron en primer y segundo puesto.

El actual vicerrector y la exdecana de Filosofía y Letras quedaron en primer y segundo puesto.

 Por Facundo La Rosa

A las 19 cerraron los comicios en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que eligió a las nuevas autoridades por los próximos cuatro años. En la categoría de Rector/Vicerrector, ninguna de las cuatro listas alcanzó la cantidad necesaria de votos para ganar en primera vuelta, por lo tanto habrá balotaje el próximo 23 de junio. Los competidores serán el candidato del oficialismo ("Sumar Universidad"), Gabriel Fidel, y la de "Encuentro Plural" (peronismo), Adriana García.

Los primeros datos de los bocas de urna señalan que el binomio Fidel/María Flavia Filippini —que fue respaldada durante la jornada por las principales figuras del Gobierno provincial— obtendría cerca del 40 por ciento, en tanto que la de García/Ana Sisti se quedaría con más del 30% de los votos.

Las fórmulas de Javier Ozollo/Fernanda Bernabé e Ismael Farrando/Jimena Estrella no habrían logrado situarse segundos, por lo que quedarían fuera de carrera y ahora sus votos empiezan a ser fundamentales para definir al sucesor/a de Esther Sánchez.

En cuanto a los decanatos, todo indica que se impondrían los oficialismos en las facultades, aunque hay expectativa de que podría haber cambio de mando en Ciencias Económicas e Ingeniería.

La escandalosa votación de Alfredo Cornejo en la UNCuyo

A lo largo de la jornada electoral, diferentes funcionarios y dirigentes del oficialismo se presentaron a emitir sufragio. Tadeo García Zalazar, Rodolfo Montero, Andrés "Peti" Lombardi, Mariana Juri, Diego Costarelli y Marcos Calvente, entre otros, mostraron la foto con el voto en mano.

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Al filo del cierre acudió el gobernador Alfredo Cornejo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, acompañado de integrantes de la Franja Morada y algunos legisladores.

Tanto al ingreso como a la salida, el mandatario fue recibido con insultos y gritos de estudiantes referenciados a agrupaciones opositoras. "Ajustador", "Ladrón", "Violento", "Esbirro de Milei", "Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode", fueron algunos de los cánticos que recibió el líder radical, que se viralizaron en las redes sociales.

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El gobernador debió salir escoltado por militantes y personal de seguridad de Casa de Gobierno, en una situación que no tiene precedentes, ya que en elecciones previas había sufragado normalmente.

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