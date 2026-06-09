Hay balotaje en la UNCuyo: Gabriel Fidel y Adriana García se medirán en segunda ronda

El actual vicerrector y la exdecana de Filosofía y Letras quedaron en primer y segundo puesto.

A las 19 cerraron los comicios en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que eligió a las nuevas autoridades por los próximos cuatro años . En la categoría de Rector/Vicerrector, ninguna de las cuatro listas alcanzó la cantidad necesaria de votos para ganar en primera vuelta, por lo tanto habrá balotaje el próximo 23 de junio . Los competidores serán el candidato del oficialismo ("Sumar Universidad"), Gabriel Fidel , y la de "Encuentro Plural" (peronismo), Adriana García .

Los primeros datos de los bocas de urna señalan que el binomio Fidel/María Flavia Filippini —que fue respaldada durante la jornada por las principales figuras del Gobierno provincial— obtendría cerca del 40 por ciento, en tanto que la de García/Ana Sisti se quedaría con más del 30% de los votos.

Las fórmulas de Javier Ozollo/Fernanda Bernabé e Ismael Farrando/Jimena Estrella no habrían logrado situarse segundos , por lo que quedarían fuera de carrera y ahora sus votos empiezan a ser fundamentales para definir al sucesor/a de Esther Sánchez.

En cuanto a los decanatos , todo indica que se impondrían los oficialismos en las facultades , aunque hay expectativa de que podría haber cambio de mando en Ciencias Económicas e Ingeniería.

La escandalosa votación de Alfredo Cornejo en la UNCuyo

A lo largo de la jornada electoral, diferentes funcionarios y dirigentes del oficialismo se presentaron a emitir sufragio. Tadeo García Zalazar, Rodolfo Montero, Andrés "Peti" Lombardi, Mariana Juri, Diego Costarelli y Marcos Calvente, entre otros, mostraron la foto con el voto en mano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TadeoGZ/status/2064358921532281103&partner=&hide_thread=false Hoy volví a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para votar en las elecciones que se están desarrollando en toda la @UNCUYO.



Siempre es lindo regresar a la universidad, recorrer espacios que forman parte de la historia personal y ver a estudiantes, docentes y graduados… pic.twitter.com/uAURk61qNM — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) June 9, 2026

Al filo del cierre acudió el gobernador Alfredo Cornejo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, acompañado de integrantes de la Franja Morada y algunos legisladores.

Tanto al ingreso como a la salida, el mandatario fue recibido con insultos y gritos de estudiantes referenciados a agrupaciones opositoras. "Ajustador", "Ladrón", "Violento", "Esbirro de Milei", "Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode", fueron algunos de los cánticos que recibió el líder radical, que se viralizaron en las redes sociales.

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El gobernador debió salir escoltado por militantes y personal de seguridad de Casa de Gobierno, en una situación que no tiene precedentes, ya que en elecciones previas había sufragado normalmente.

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