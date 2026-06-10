Una por una: qué fórmula ganó el decanato en cada Facultad de la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo celebró este martes sus elecciones, que determinaron que habrá segunda vuelta entre Gabriel Fidel y Adriana García en la competencia por el Rectorado, pero que también definieron quiénes estarán al frente de los decanatos de las doce facultades que la componen , por los próximos cuatro años.

Como era de preveer, los oficialismos tallaron fuerte en las unidades académicas, pero hubo sorpresa en una de las que mayor interés el radicalismo, Ciencias Políticas , donde la alianza con el peronismo no dio sus frutos y se impuso la oposición. En tanto que en otras dos facultades se esperaban los resultados oficiales y las listas se guardaron los festejos .

Sin competencia en esa categoría, las actuales decana, Laura Braconi , y vicerrectora, Silvia Maddio , de la lista “Creamos” , fueron reelectas y conducirán la unidad académica por otros cuatro años.

decanato, facultad de artes y diseño, uncuyo, elecciones Creamos Lista 1: Laura Viviana Braconi - Silvina Laura Maddio

Facultad de Ciencias Agrarias

En Agrarias, hoy conducida por la candidata a vicerrectora de "Sumar", María Flavia Filippini, se impuso la lista que encabezaba el secretario económico financiero de la Facultad, David Martín, quien tendrá como vicedecana a Alejandrina Alaria. La fórmula de "Evolución Agrarias" obtuvo el 69,55% de los votos, sobre el 30,45% de "Agrarias entre Todos", compuesta por Sergio Castellanos/Carmen Sartor.

elecciones, uncuyo, facultad ciencias agrarias, decanato Evolución Agrarias Lista 7: David Martín - Alejandrina Soledad Alaria

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria

Augusto Roggiero, actual decano, y Mónica Alejandra Morant, vicedecana, continuarán en los cargos por otros cuatro años más, ya que su espacio —"+FCAI"— no tuvo competencia en estos comicios.

decanato, uncuyo, elecciones, facultad ciencias aplicadas a la industria +FCAI Lista 1: Ángel Augusto Roggiero - Mónica Alejandra Morant

Facultad de Ciencias Económicas

En Economía también logró un ajustado triunfo el oficialismo. El actual decano Miguel González Gaviola ("Innovación y Compromiso") —hombre de la saliente rectora Esther Sánchez— cosechó, junto a su compañera de fórmula Patricia Liliana Puebla, el 54,34% de los votos. Un buen desempeño tuvo la lista que unió a la agrupación liberal UPAU con la Franja Morada, "Primero Económicas", que llevó al presidente de ACDE Mendoza Marcelo Pieralisi como candidato, junto a Andrea Dichiara. Esa alianza llegó al 45,66%.

elecciones, uncuyo, decanato, facultad ciencias económicas Innovación y Compromiso Lista 1: Miguel Gustavo Gonzalez Gaviola - Patricia Liliana Puebla

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

Una de las disputas más parejas de la jornada. Si bien aún restaban contabilizar tres mesas, la lista "Comunidad FCEN", que llevó a la actual vicedecana Florencia Tarabelli como cabeza de lista —acompañada de Pablo Cremades— se adjudicó (en redes) el triunfo por el decanato. "Confluencia FCEN", que tuvo a la actual decana Julieta Aranibar como contendiente por la reelección y a Damián Berridy como su compañero, no habría logrado los votos para retener la conducción.

decanato, uncuyo, elecciones, ciencias exactas y naturales Comunidad FCEN Lista 14: María Florencia Tarabelli - Pablo Gabriel Cremades

Facultad de Ciencias Médicas

En Medicina la fórmula victoriosa fue la compuesta por Susana Salomón y Fabián Díaz, "Trayectoria en Acción", que contaba con el respaldo del actual decano Roberto Miatello (quien se bajó a último momento de la candidatura a vicerrector). La nómina alcanzó el 60,56% de los sufragios, por sobre los 39,44% de "Nueva Gestión", que llevó a Patricia Gorra y Gonzalo Nalda como candidatos.

uncuyo, elecciones, decanato, facultad de ciencias médicas Trayectoria en Acción Lista 75: Susana Elsa Salomón - Carlos Fabián Díaz

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

En Políticas se dio posiblemente la sorpresa de la jornada, con el triunfo de la propuesta de Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna, "Encuentro por la Universidad Pública", que contaba con el respaldo de algunos sectores del peronismo y la Izquierda. El oficialismo, representado por el Frente Plural —que unió al radicalismo y al PJ (apoyada por las dos listas que disputarán el balotaje por el Rectorado)—, no logró retener la conducción, con la fórmula integrada por José Luis Jofré y la actual vicedecana Mariana Castiglia.

elecciones, uncuyo, decanato, facultad de ciencias políticas y sociales Encuentro por la Universidad Pública Lista 2: Fabio Erreguerena - Melina Guardamagna

Facultad de Derecho

La exjueza civil Silvina Furlotti —quien estuvo cerca de ser ministra de la Suprema Corte— será la nueva decana de la FDE, como representante de la lista "Confluencia Académica", que no tuvo competencia en esa categoría. La acompañará Armando Martínez.

elecciones, uncuyo, decanato, facultad de derecho Confluencia Académica Lista 1: Silvina del Carmen Furlotti Moretti - Armando Héctor Martínez

Facultad de Educación

En la unidad académica que hoy conduce la candidata a vicerrectora Ana María Sisti ganó la única lista que presentó fórmula para el decanato: "Espacio Plural". La nueva decana será la hoy secretaria Académica Gabriela Griffouliere, acompañada del secretario de Investigación y Posgrado, Aldo Altamirano.

elecciones, uncuyo, decanato, facultad de educación Espacio Plural Educación Lista 26: María Gabriela Griffouliere - Aldo Aníbal Altamirano

Facultad de Filosofía y Letras

En "Filo" renovaron mandato el actual decano Víctor Zonana y su vicedecana Viviana Ceverino, quienes se presentaron por la lista "Entre Todos", que no tuvo competencia.

elecciones, uncuyo, decanato, facultad filosofía y letras Entre Todos Lista 2: Víctor Gustavo Zonana - Viviana Carmen Ceverino

Facultad de Ingeniería

Sin resultados oficiales, en el oficialismo se mostraban confiados con retener la conducción. Aquí la disputa fue entre la actual decana, Patricia Infante, respaldada por Gabriel Fidel, de la lista "Integración y Compromiso"; y la oposición, representada por "Ingeniería Activa", que llevó a Roberto Haarth como primer candidato, que en la previa sonaba como una de las que podía destronar a uno de los oficialismos. Sin definiciones aún.

Facultad de Odontología

En esta facultad tampoco se registraban guarismos oficiales, pero la dupla conformada por la actual vicedecana Adriana Marra y Edgardo Boero López ("Somos Odonto") se encaminaba a una victoria frente a la nómina "Renovación Odontológica", que llevó a María Fernanda Navarro y Claudio Fader Kaiser.