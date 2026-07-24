24 de julio de 2026
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Dólar

El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares: cómo funcionarán

La nueva normativa permite acreditar salarios en dólares y establece condiciones para el uso de esas cuentas. Conocé todos los detalles.

El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares: cómo funcionarán

El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares: cómo funcionarán

Por Sitio Andino Economía

El Banco Central (BCRA) habilitó este viernes el pago de salarios en dólares a través de un cambio en la normativa de las cuentas sueldo. De esta manera, las empresas podrán pagar y los trabajadores cobrar sus haberes en moneda estadounidense.

Según informó Ámbito Financiero, la autoridad monetaria emitió la comunicación “A” 8460, mediante la cual incorporó al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en las cuentas sueldo.

Los trabajadores podrán cobrar sus haberes en dólares.

Los trabajadores podrán cobrar sus haberes en dólares.

Hasta ahora, la regulación bancaria solo permitía que los salarios fueran acreditados en pesos.

Qué establece la nueva normativa del BCRA

La modificación permite que las empresas y los trabajadores puedan, respectivamente, pagar y cobrar salarios en dólares a través de las cuentas sueldo.

De acuerdo con La Nación, los bancos estarán obligados a atender los depósitos y las extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta. En otras sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, la posibilidad dependerá de la disponibilidad de billetes de cada entidad.

La gratuidad de las cuentas alcanzará hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral. Además, los dólares que no sean retirados podrán acumularse sin límite de tiempo y sin generar costos de mantenimiento para el trabajador.

Los dólares que no sean retirados podrán acumularse sin límite de tiempo.

Los dólares que no sean retirados podrán acumularse sin límite de tiempo.

El cambio previsto en la reforma laboral

La medida completa la adecuación necesaria para aplicar uno de los cambios introducidos por la Ley 27.802 de reforma laboral, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La nueva redacción establece que el salario debe ser pagado en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera.

Con la comunicación emitida este viernes, el Banco Central incorporó expresamente al dólar estadounidense como moneda admitida para las cuentas sueldo y extendió las condiciones de gratuidad previstas para las cuentas en pesos.

Comunicado del Banco Central

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