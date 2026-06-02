2 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Enfermedad

Licencias por enfermedad: el Gobierno nacional cambió las reglas para justificar ausencias laborales

El Gobierno reglamentó aspectos de la reforma laboral vinculados a las licencias por enfermedad. Qué cambia para trabajadores y empleadores.

Licencias por enfermedad: el Gobierno nacional cambió las reglas para justificar ausencias laborales

Licencias por enfermedad: el Gobierno nacional cambió las reglas para justificar ausencias laborales

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional reglamentó aspectos vinculados a las licencias por enfermedad dentro de la Ley de Modernización Laboral 27.802 (reforma laboral) y estableció nuevos requisitos para la emisión de certificados médicos y el control del ausentismo laboral.

Uno de los puntos centrales de la reglamentación está relacionado con la forma en que deberán emitirse los certificados médicos que justifiquen una ausencia laboral.

licencia trabajo enfermedad
Los certificados ahora deben ser digitalizados.

Los certificados ahora deben ser digitalizados.

Los certificados deberán emitirse de manera electrónica

La nueva reglamentación establece que toda prescripción médica que ordene reposo laboral deberá emitirse de manera electrónica a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDIS).

Además, los certificados tendrán que estar firmados por profesionales habilitados e inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS).

De acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas, uno de los cambios más relevantes alcanza al artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula las ausencias por enfermedad y los controles médicos.

La reglamentación también fija los requisitos mínimos que deberán contener los certificados utilizados para justificar una inasistencia laboral. Entre los datos obligatorios figuran:

  • Diagnóstico médico,
  • Tratamiento indicado,
  • Cantidad de días de reposo,
  • Emisión electrónica,
  • Firma de un profesional habilitado.

Según el Gobierno, el objetivo es dotar de mayor trazabilidad y control a los certificados médicos utilizados para justificar ausencias laborales.

Qué ocurre si hay diferencias entre el diagnóstico y el control de la empresa

La normativa contempla la posibilidad de que existan diferencias entre el diagnóstico presentado por el trabajador y el resultado del control médico realizado por el empleador.

licencia enfermedad trabajo
En caso de discrepancia, la empresa puede recurrir a una junta médica oficial.

En caso de discrepancia, la empresa puede recurrir a una junta médica oficial.

En esos casos, cuando las discrepancias sean consideradas insalvables, tanto el trabajador como la empresa podrán recurrir a una junta médica oficial.

Asimismo, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria para determinar la situación médica correspondiente.

De esta manera, la reglamentación incorpora un mecanismo formal para resolver conflictos vinculados con licencias por enfermedad, períodos de reposo o diagnósticos contradictorios.

La reglamentación forma parte del paquete de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo para implementar la reforma laboral aprobada mediante la Ley de Modernización Laboral 27.802.

Temas
Seguí leyendo

Del vino al cobre: La transformación económica que ya empieza a sentirse en Mendoza

¿Te toca cobrar? ANSES informó quiénes reciben pagos este martes

Alarma exportadora: una década perdida para las ventas externas de Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de junio de 2026

Mendoza ya tiene su primera administradora de fondos de inversión y apunta a convertirse en un polo financiero

Tras nueve meses en rojo, la recaudación dio un giro y volvió a crecer

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 1 de junio de 2026

Del supermercado a la alta gama: los vinos argentinos que brillaron en Londres

Lee además
Solidaridad por la salud de Mateo Pérez. video

Cómo ayudar a Mateo, el pequeño alvearense que enfrenta un duro tratamiento médico
Argentina avanza en medicina de precisión para el cáncer infantil: mejoró el diagnóstico y tratamiento en 2 de cada 3 casos

El avance médico argentino que podría cambiar el futuro del cáncer infantil
LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 2 de junio de 2026

Las Más Leídas

El hombre manifestó que había acudido al colegio porque creía que sus hijos se encontraban en peligro.

Aseguraba que sus hijos estaban en peligro en un colegio de Mendoza y terminó internado

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

Primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega: revelan extrema violencia

El escenario del crimen fue la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier.

Giro dramático en el caso Agostina Vega: la autopsia reveló cómo la asesinaron

La convocatoria se desarrolla en un contexto de profunda preocupación por la situación que atraviesan las mujeres

A 11 años del primer Ni Una Menos convocan a una nueva marcha masiva

La exministra de Seguridad llega a Mendoza este martes.

Antes de llegar a Mendoza, Bullrich se planta y rechaza una orden de Javier Milei