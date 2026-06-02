2 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: un mensaje "triste" del Dibu Martínez golpeó a todo el pueblo argentino

Damián Emiliano Martínez hizo una publicación en la antesala al esperado Mundial 2026 y dejó caras largas. Repasá lo acontecido.

Dibu Martínez trabaja diferenciado en Kansas mientras se recupera de una fractura en la mano derecha, en la previa al Mundial 2026.

Dibu Martínez trabaja diferenciado en Kansas mientras se recupera de una fractura en la mano derecha, en la previa al Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la situación física de Emiliano “Dibu” Martínez se transformó en uno de los temas que más preocupa a los hinchas de la Selección de fútbol de Argentina. El arquero del Aston Villa ya se encuentra trabajando en Kansas junto al plantel de Lionel Scaloni, aunque todavía no puede entrenarse con total normalidad debido a la lesión que sufrió en su mano derecha.

Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”, escribió el marplatense en una publicación de Instagram.

La frase no pasó desapercibida entre los hinchas de la Selección argentina, principalmente porque el arquero continúa realizando tareas diferenciadas mientras avanza con la recuperación de la fractura.

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Cómo es la recuperación de Dibu Martínez en Kansas

El cuerpo médico de la Selección argentina trabaja intensamente para acelerar la recuperación del arquero sin poner en riesgo su presencia en el Mundial.

Martínez comenzó las prácticas en el complejo Compass Kansas City utilizando un vendaje de protección y bajo estrictos cuidados médicos.

Al tratarse de una fractura que no necesitó cirugía, el objetivo principal pasa por permitir la consolidación del hueso evitando impactos fuertes sobre la zona lesionada.

Por ese motivo, al arquero se lo vio realizando trabajos diferenciados, ejercicios con los pies y movimientos específicos utilizando solamente la mano izquierda. Además, el cuerpo técnico busca administrar las cargas físicas para evitar cualquier complicación antes del debut mundialista.

Cuándo volvería a jugar Dibu Martínez en la Selección argentina

Todo indica que Dibu Martínez no jugará los amistosos frente a Honduras e Islandia y que toda la recuperación apunta directamente al debut contra Argelia.

La Selección argentina enfrentará a Honduras el 6 de junio y luego jugará frente a Islandia el 9 de junio, aunque el arquero campeón del mundo está prácticamente descartado para ambos encuentros. La gran meta del cuerpo técnico y del propio futbolista es llegar en condiciones al estreno oficial en el Mundial 2026.

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio frente a Argelia, por la primera fecha del Grupo J. Mientras tanto, el arquero continúa trabajando intensamente en Kansas con la ilusión de defender nuevamente el arco argentino en una Copa del Mundo.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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